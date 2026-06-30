Der schönste Tag ihres Lebens ist für eine Frau aus Deutschland fast zum turbulentesten geworden. Ein feststeckender Aufzug hat beinahe verhindert, dass eine Braut vor den Traualtar schreiten konnte.

Frau bleibt am Tag der Trauung im Lift stecken

Der Vorfall ereignete sich am 26. Juni gegen 14:17 Uhr im Münchner Schloss Nymphenburg, das zu den größten in Deutschland zählt. "Eine Braut ist auf dem Weg zu ihrer Hochzeit in einem Aufzug stecken geblieben", heißt es in einem Facebook-Posting der Feuerwehr München. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden "von der aufgeregten Hochzeitsgesellschaft empfangen". Die Braut und zwei weitere Personen sind in dem Fahrstuhl stecken geblieben und konnten sich nicht mehr befreien. Der Notfall ereignete sich auch noch kurz vor der Trauung.