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Deutschland

Hochzeit mit Hindernissen: Braut bleibt in Aufzug stecken

Eine Hochzeit in München musste mit einer Verspätung starten, weil die Braut im Aufzug des Veranstaltungsortes stecken geblieben ist.
30.06.2026, 15:40

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Hochzeitspaar küsst sich unter Brautschleier.

Der schönste Tag ihres Lebens ist für eine Frau aus Deutschland fast zum turbulentesten geworden. Ein feststeckender Aufzug hat beinahe verhindert, dass eine Braut vor den Traualtar schreiten konnte. 

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Der Vorfall ereignete sich am 26. Juni gegen 14:17 Uhr im Münchner Schloss Nymphenburg, das zu den größten in Deutschland zählt. "Eine Braut ist auf dem Weg zu ihrer Hochzeit in einem Aufzug stecken geblieben", heißt es in einem Facebook-Posting der Feuerwehr München. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden "von der aufgeregten Hochzeitsgesellschaft empfangen". Die Braut und zwei weitere Personen sind in dem Fahrstuhl stecken geblieben und konnten sich nicht mehr befreien. Der Notfall ereignete sich auch noch kurz vor der Trauung. 

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Braut in spe aus Aufzug befreit

Glücklicherweise konnte das schnelle Handeln der Einsatzkräfte die Situation lösen. Alle eingeschlossenen Personen wurden aus dem Aufzug befreit. "Mit etwas Verspätung konnte die Trauung dann erfolgreich durchgeführt werden", heißt es abschließend in dem Beitrag, in dem die Braut mit den Einsatzkräften für ein Foto posierte. 

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