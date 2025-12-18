Ein 53 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Donaustadt am Mittwochabend getötet worden. Er war von einem Lastenaufzug im Lager des Chips-Herstellers Kelly's eingeklemmt worden.

Erst Feuerwehrleuten gelang es, den Aufzug anzuheben und den Mann zu bergen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Kurz vor 21.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Werk in der Hermann-Gebauer-Straße gerufen. Mitarbeiter des Unternehmens gaben bei ersten Befragungen an, beobachtet zu haben, wie der Lastenaufzug nach unten gefahren wäre.

"Kurz darauf haben sie einen Schrei sowie Hilferufe gehört", berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Eigene Versuche, den Lastenaufzug zu bewegen, seien erfolglos geblieben, weshalb die Einsatzkräfte verständigt wurden.