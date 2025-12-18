Wien

Unfall in Kelly's-Chips-Lager: 53-Jähriger von Lastenaufzug getötet

Arbeitsinspektorat wurde informiert, der Österreicher wurde von einem Lastenaufzug getötet.
18.12.25, 13:21

Ein 53 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Donaustadt am Mittwochabend getötet worden. Er war von einem Lastenaufzug im Lager des Chips-Herstellers Kelly's eingeklemmt worden. 

Martin Ho wieder auf freiem Fuß, aber seine Projekte stocken

Erst Feuerwehrleuten gelang es, den Aufzug anzuheben und den Mann zu bergen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Kurz vor 21.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Werk in der Hermann-Gebauer-Straße gerufen. Mitarbeiter des Unternehmens gaben bei ersten Befragungen an, beobachtet zu haben, wie der Lastenaufzug nach unten gefahren wäre. 

"Kurz darauf haben sie einen Schrei sowie Hilferufe gehört", berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Eigene Versuche, den Lastenaufzug zu bewegen, seien erfolglos geblieben, weshalb die Einsatzkräfte verständigt wurden. 

Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien hoben den Lastenaufzug schließlich mit technischen Mitteln an. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den tödlichen Unfall informiert. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.

Donaustadt
