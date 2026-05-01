"Respektlos": Hochzeitsgäste begehen schweren Outfit-Fehler
Als die US-Amerikanerin Nicki Swan gemeinsam mit ihrem Mann bei der Hochzeit einer Bekannten eintraf, rutschte ihnen das Herz förmlich in die Hose. Nicki erschien in einem hellen Frühlingskleid mit Blütenprint, ihre bessere Hälfte mit einem blauen, kurzärmeligen Hemd. An sich passend für eine Trauung bei strahlendem Sonnenschein, doch bei der Ankunft bemerkte das Paar, dass alle anderen Gäste in Schwarz gekleidet waren.
Hochzeitsgäste haben Dresscode nicht bedacht
Das Video, das mittlerweile über 15,8 Millionen Aufrufe hat, zeigt, wie sich Nicki sichtlich beschämt auf die Lippen beißt und große Augen macht, während sie die Kamera dreht und die Hochzeitsgesellschaft filmt. Das Paar fällt sofort auf. Dazu schrieb sie: "Wenn du die Hochzeitseinladung verloren hast, gehen gewisse Details verloren."
Sie spielt damit auf das Motto der Feier – eine "Black Attire Wedding" – an. Datum und Ort hatte sie sich gemerkt, doch der Dresscode, der überwiegend elegante schwarze Kleidung vorsah, um vor allem die Braut herausstechen zu lassen, war ihr entgangen.
Paar suchte nach Notlösung
In der Kommentarspalte hagelte es Kritik: "Ihr seid wirklich respektlos", "Du trägst Weiß und filmst auf einer Hochzeit??" oder "Ich wäre einfach heimgegangen nach der Zeremonie", heißt es dort unter anderem.
In einem Update-Video erklärte Nicki, dass sie genau das getan hätten. Unmittelbar nach der Trauung verließen sie kurzzeitig die Location und suchten nach einer Lösung. Glücklicherweise wohnte eine Freundin in der Nähe und borgte ihr ein schwarzes Kleid. "Dann haben wir in der Nähe noch ein Geschäft gefunden, das ein Hemd für meinen Mann hatte", berichtet Nicki. Die TikTok-Community zeigte sich aller Bemühungen wenig nachsichtig: "Immer noch nicht besser ...", schrieb eine Userin.
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