Als die US-Amerikanerin Nicki Swan gemeinsam mit ihrem Mann bei der Hochzeit einer Bekannten eintraf, rutschte ihnen das Herz förmlich in die Hose. Nicki erschien in einem hellen Frühlingskleid mit Blütenprint, ihre bessere Hälfte mit einem blauen, kurzärmeligen Hemd. An sich passend für eine Trauung bei strahlendem Sonnenschein, doch bei der Ankunft bemerkte das Paar, dass alle anderen Gäste in Schwarz gekleidet waren.

Hochzeitsgäste haben Dresscode nicht bedacht Das Video, das mittlerweile über 15,8 Millionen Aufrufe hat, zeigt, wie sich Nicki sichtlich beschämt auf die Lippen beißt und große Augen macht, während sie die Kamera dreht und die Hochzeitsgesellschaft filmt. Das Paar fällt sofort auf. Dazu schrieb sie: "Wenn du die Hochzeitseinladung verloren hast, gehen gewisse Details verloren." Sie spielt damit auf das Motto der Feier – eine "Black Attire Wedding" – an. Datum und Ort hatte sie sich gemerkt, doch der Dresscode, der überwiegend elegante schwarze Kleidung vorsah, um vor allem die Braut herausstechen zu lassen, war ihr entgangen.