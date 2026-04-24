Der Fall einer Embryonen-Verwechslung aus den USA sorgt für Aufsehen: Tiffany Score und Steven Mills entschieden sich 2024 für eine künstliche Befruchtung, die schließlich erfolgreich war. Am 11. Dezember erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Doch Shea, so der Name des Kindes, hatte eine andere Hautfarbe als ihre Eltern. Ein Gentest bestätigte später, dass der eingesetzte Embryo nicht von ihnen stammte.

Embryonen vertauscht: Eltern verklagen Kinderwunschklinik Bereits Ende vergangenen Jahres verklagten die Eltern der inzwischen vier Monate alten Shea die Kinderwunschklinik in Florida. Außerdem machten sie sich auf die Suche nach den leiblichen Eltern ihrer Tochter. Laut der Anklageschrift, die People vorliegt, fühlten sie sich dazu "moralisch verpflichtet."

Paar bekam Baby, doch Embryo stammte von fremden Eltern Im März 2024 hatte sich das Paar an eine Fruchtbarkeitsklinik in Orlando gewandt, um sich den Wunsch nach einer eigenen Familie zu erfüllen. Drei lebensfähige Embryonen entstanden, von denen angeblich einer im April eingesetzt wurde. Doch nach der Geburt stellten die Eltern fest, dass ihre Tochter ihnen nicht ähnelte. Ein DNA-Test brachte schließlich Gewissheit: Der Embryo stammte von fremden Eltern.

Leibliche Eltern von Kind gefunden Score und Mills zeigten sich von dem Vorfall schwer getroffen, betonten gegenüber dem US-Magazin jedoch, ihr Kind "für immer zu lieben". Inzwischen konnten sie auch die biologischen Eltern von Shea ausfindig machen. "Damit endet ein Kapitel unserer herzzerreißenden Reise, doch es wirft neue Fragen auf, die geklärt werden müssen", resümierte das Paar. Gleichzeitig wuchs damit die Sorge, ihre Tochter wieder verlieren zu können. Der Anwalt der beiden bestätigte gegenüber People aber, dass die leiblichen Eltern bislang keinen Anspruch auf das Kind geltend gemacht haben.