Als eine Frau aus dem Urlaub in ihre Wohnung in der chinesischen Stadt Qingdao zurückkehrte, staunte sie nicht schlecht: In ihrer Küche entdeckte sie unzählige Küken – auf der Arbeitsplatte, in der Spüle und auf dem Boden. Die Tiere waren aus Eiern geschlüpft, die eigentlich zum Verzehr gedacht waren. Wie konnte das passieren?