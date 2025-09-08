"Klingelstreich": Nacktschnecke löst Polizeieinsatz aus

In der Nacht zum 20. August wurde eine Familie im bayerischen Schwabach kurz nach Mitternacht unsanft aus dem Schlaf gerissen – durch ein ständiges Klingeln an der Haustüre. Als das Läuten kein Ende mehr nahm, alarmierten die verunsicherten Bewohner schließlich die Polizei. Die Ursache für den nächtlichen "Klingelstreich" entpuppte sich als kurios: Eine Nacktschnecke hatte den Klingelknopf ausgelöst.

Nun erzählt die Familie, wie sich der skurrile Vorfall genau zugetragen hat.