"Klingelstreich": Nacktschnecke löst Polizeieinsatz aus
In der Nacht zum 20. August wurde eine Familie im bayerischen Schwabach kurz nach Mitternacht unsanft aus dem Schlaf gerissen – durch ein ständiges Klingeln an der Haustüre. Als das Läuten kein Ende mehr nahm, alarmierten die verunsicherten Bewohner schließlich die Polizei. Die Ursache für den nächtlichen "Klingelstreich" entpuppte sich als kurios: Eine Nacktschnecke hatte den Klingelknopf ausgelöst.
Nun erzählt die Familie, wie sich der skurrile Vorfall genau zugetragen hat.
Nächtliches Klingeln hörte nicht mehr auf
Im Gespräch mit der Bild-Zeitung schildert die 30-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Ehemann (30) und dem siebenjährigen Sohn in dem Mehrfamilienhaus in Schwabach wohnt: "Ich bin so ein Mensch, nach 22 Uhr mache ich nicht mehr auf. Erst dachte ich, es wären Jugendliche aus dem verlassenen Haus gegenüber."
Gegen circa 0:30 Uhr hat das Klingeln begonnen, kurz darauf kontaktierte sie ihre Schwägerin, die im selben Haus eine Etage höher wohnt. "Bei ihr hörte es gar nicht mehr auf! Während ich mit ihr telefonierte, klingelte es wieder und wieder", berichtet sie.
"Es war einfach gruselig"
Besonders unheimlich: Weder der Bewegungsmelder noch die Überwachungskamera schlugen an: "Uns wurde richtig mulmig. Du hörst dauernd das Klingeln, aber siehst niemanden. [...] Es war einfach gruselig", erzählt die 30-Jährige weiter.
Daraufhin verständigten die beunruhigten Bewohner die Polizei. Die Beamten durchsuchten das Grundstück, den Hof, das Treppenhaus und sogar den Keller – ohne Ergebnis.
Nacktschnecke löste Klingelknopf aus
Erst als die Bewohner gemeinsam mit den Polizisten ratlos vor der Eingangstüre standen, entdeckte der Ehemann auf dem dunklen Klingelschild den ungewöhnlichen Auslöser: "Da saß eine Nacktschnecke direkt auf unserem Namensschild. Man konnte sogar ihre Schleimspur sehen, wie sie über die Sensoren gekrochen war", erklärt der Lagerist gegenüber Bild.
Polizei nahm Einsatz mit Humor
Im Polizeibericht hieß es mit einem Augenzwinkern: "Nachdem die Nacktschnecke durch die Polizeibeamten zur Schnecke gemacht, über die Reviergrenzen belehrt und auf eine angrenzende Wiese verbracht wurde, konnten die Anwohner ihre Nachtruhe endlich fortsetzen."
