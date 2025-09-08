Die Polizei Osnabrück berichtet auf ihrem offiziellen Instagram-Account von einem dramatischen Vorfall, der sich bereits Anfang Juli ereignet hat. Einsatzkräfte wurden zu einem Einfamilienhaus gerufen, nachdem ein Sohn seinen Vater über mehrere Tage hinweg nicht mehr erreichen konnte.

Vor Ort entdeckten die Beamten den etwa 75-jährigen Mann eingesperrt im hauseigenen Aufzug. Dort steckte er vier Tage lang ohne Wasser und Nahrung fest.