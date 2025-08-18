Kurz vor der Geburt: Schwangere bleibt im Aufzug stecken
Zusammenfassung
- Ein werdendes Elternpaar blieb auf dem Weg zur Entbindung im Aufzug eines Krankenhauses in Herdecke stecken.
- Die Feuerwehr befreite das Paar nach einer halben Stunde mithilfe eines Generalschlüssels und der Notsteuerung.
- Beide blieben unverletzt, ob die Frau noch entbinden konnte, ist unklar.
Für werdende Eltern klingt es wie ein Albtraum: Auf dem Weg zur Entbindung in Herdecke in Nordrhein-Westfalen kommt es zu einem Zwischenfall. Als ein Paar den Aufzug des Krankenhauses benutzen wollte, blieb dieser stecken.
Kabine zwischen zwei Etagen stecken geblieben
Am späten Samstagabend wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Sie mussten schnell agieren, da sich die Frau in einer besonderen Situation befand. Doch der Einsatz gestaltete sich schwieriger als gedacht, da die Kabine zwischen zwei Etagen stecken geblieben war. Mithilfe eines Generalschlüssels fuhr die Feuerwehr den Aufzug schließlich über die Notsteuerung in die nächste Etage.
Dort konnten die beiden unverletzt den Aufzug verlassen. Der Einsatz dauerte insgesamt eine halbe Stunde. Danach konnte das Paar seinen Weg im Krankenhaus fortsetzen. Ob die Frau noch entbinden konnte, ist jedoch unklar.
Kommentare