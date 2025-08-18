Kurz vor der Geburt: Schwangere bleibt im Aufzug stecken

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Für werdende Eltern klingt es wie ein Albtraum: Auf dem Weg zur Entbindung in Herdecke in Nordrhein-Westfalen kommt es zu einem Zwischenfall. Als ein Paar den Aufzug des Krankenhauses benutzen wollte, blieb dieser stecken.

Kabine zwischen zwei Etagen stecken geblieben Am späten Samstagabend wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Sie mussten schnell agieren, da sich die Frau in einer besonderen Situation befand. Doch der Einsatz gestaltete sich schwieriger als gedacht, da die Kabine zwischen zwei Etagen stecken geblieben war. Mithilfe eines Generalschlüssels fuhr die Feuerwehr den Aufzug schließlich über die Notsteuerung in die nächste Etage.