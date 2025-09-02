Klingelstreich: Bub (11) angeschossen und gestorben

Ein Elfjähriger ist in den USA bei einem Klingelstreich (Glöckerlpartie) angeschossen worden und im Krankenhaus gestorben.

Die Polizei in Houston berief sich auf Zeugenaussagen, wonach der Bub an Haustüren geläutet und weggelaufen sei. Dann sei er angeschossen worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend. Die Beamten nahmen eine Person fest, nach der Befragung wurde sie demnach wieder freigelassen.