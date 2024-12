Studie: Darum nutzen Frauen Künstliche Intelligenz weniger

Eine aktuelle Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) zeigt, dass im Jahr 2024 nur 37 % der Frauen in den USA generative KI nutzten, verglichen mit 50 % der Männer . Noch deutlicher wird der Unterschied bei der regelmäßigen Nutzung: Männer greifen häufiger und selbstbewusster zu diesen Tools, während Frauen – abgesehen von jenen in Tech-Berufen – oft skeptisch oder desinteressiert sind.

Ein wesentlicher Grund für die geringere Nutzung ist fehlendes Vertrauen in Technologie . Die BIS-Studie zeigt, dass Frauen häufiger Bedenken haben, ihre Daten zu teilen, und weniger oft glauben, dass KI ihnen berufliche Vorteile verschaffen kann. Hinzu kommt eine generelle Risikoaversion , die oft auf gesellschaftlichen Normen basiert: Frauen wurden historisch gesehen härter für Fehler bestraft, was zu einer vorsichtigeren Haltung führt.

So beeinflusst KI die Arbeitswelt

Laut Studien von McKinsey und Goldman Sachs könnte KI in den nächsten Jahren Millionen von Arbeitsstunden automatisieren und bis zu 300 Millionen Arbeitsplätze weltweit betreffen. KI wird bereits als Produktivitätsbooster in Bereichen wie Marketing, Textverfassung und Beratung eingesetzt. Dabei werden repetitive Aufgaben automatisiert, Entscheidungsprozesse optimiert und komplexe Datenanalysen in kürzester Zeit durchgeführt. Dadurch können sich Beschäftigte stärker auf strategischere, kreativere oder wertschöpfendere Tätigkeiten konzentrieren.