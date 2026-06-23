Im Netz verbreiten sich zurzeit immer mehr Aufnahmen aus de r Stadt Dowagiac (Michigan) , die vor allem aufgrund von Lärmbelästigung durch ein großes KI-Rechenzentrum leidet. Insbesondere das mechanische Summen , das man seit vier Jahren hört, bringt Anwohner und Anwohnerinnen zum Verzweifeln.

Das 30-Megawatt-Rechenzentrum, das der Alliance Cloud Services, LLC, einer Tochtergesellschaft von Hyperscale Data, Inc., gehört, wurde im Jahr 2022 errichtet. Das Hyperscaler-Unternehmen befasst sich mit Cloud-Computing-Diensten und konzentriert sich dabei auf Bitcoin-Mining . Beim Mining werden neue Bitcoins in Umlauf gebracht und die Transaktionen werden anschließend von Computern bzw. Rechenzentren überprüft, um die Blockchain zu sichern. Wie MLive berichtet, soll das Rechenzentrum bald auf 340 Megawatt ausgeweitet werden.

Ein Anwohner erklärte gegenüber dem Medium, dass die Lärmbelästigung durch das Datenzentrum in den Jahren zugenommen hat. Hatte der Betrieb des Zentrums anfangs eine Messung von 52 Dezibel ergeben, dies lässt sich mit einer Klimaanlage oder einem laufenden Geschirrspüler vergleichen. Doch vier Jahre später erreichte der Lärm sogar Werte bis zu 78 Dezibel. Dies ist laut der österreichischen Arbeitsinspektion mit dem Geräusch einer laufenden Drehmaschine oder von Schweißen vergleichbar.

Rechenzentrum lauter als alte Fabrik

Ein Video der Journalistin Aya Miller auf TikTok zeigt, wie ein Anwohner mit einem Dezibel-Messgerät auf seiner Terrasse die Lärmbelästigung erfasst. „Die einzigen akzeptablen Rechenzentren sind öffentliche Bibliotheken“, kommentiert ein User unter dem Beitrag. „Das sind 60 Dezibel. Mein Freund wohnt neben einem Flughafen, und der Lärm der Flugzeuge erreicht “nur“ 55 Dezibel😭„, merkte ein anderer Nutzer an.

Die Geräusche können auch gehört werden, wenn die Anwohner und Anwohnerinnen versuchen, zu schlafen. 24 Stunden täglich werden sie von dem Surren des Rechenzentrums begleitet. Freunde, Freundinnen und Familie zum Grillen oder auf die Terrasse einzuladen, ist kaum noch möglich. Gegenüber News Channel 3 erklärte ein Betroffener, dass das KI-Rechenzentrum sogar noch lauter sei als die Fabrik, die früher dort stand.