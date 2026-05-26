Stellen Sie sich vor, Sie könnten alles verstehen, was Ihr Haustier sagt. "Ich habe Hunger", "Ich will spielen" oder "Kannst du mich streicheln?" sollen beispielsweise in Zukunft ganz einfach zu entziffern sein. Ein KI-Halsband soll als Übersetzer fungieren und die Kommunikation zwischen Hund oder Katze sowie den Besitzern erleichtern.

Halsband soll Tierlaute übersetzen Das intelligente Halsband, das das Bellen und Miauen der Vierbeiner entziffern soll, heißt Pettichat. Das gleichnamige chinesische Unternehmen mit dem Sitz in Hongkong beschreibt sein Produkt in folgenden Worten: "Pettichat wurde von einem interdisziplinären Team aus KI-Ingenieuren, Tierverhaltenswissenschaftern, Tierärzten und Tierliebhabern gegründet.

Wie viel kostet das KI-Halsband? Durch die Kombination von wissenschaftlicher Forschung mit fortschrittlicher KI revolutioniert Pettichat die interspezifische Kommunikation und stärkt die Bindung zwischen Menschen und ihren Haustieren." Kostenpunkt: circa 132 Euro. Das erste Abo-Jahr des Produkts ist kostenfrei, im zweiten Jahr müssen Tierbesitzer circa zehn Euro pro Monat bezahlen, um das Gerät und die dazugehörige Applikation zu nutzen.

Auf der Webseite wird eine Übersetzungsgenauigkeit von 94,6 Prozent angegeben. Die Künstliche Intelligenz im Halsband wurde mithilfe von "Millionen Katzen und Hunden" trainiert. Das Gerät kann in braun, pink und silber erworben werden.

So reagiert das Netz Auf X wird das neue Produkt heiß diskutiert. Ein User kommentierte: "Endlich, Untertitel für das Geschrei um drei Uhr nachts."