Wie Tattoos und Muttermale KI-Deepfakes entlarven sollen

Künstliche Intelligenz ist längst in der Lage, Stimmen nachzuahmen und Gesichter täuschend echt einzufügen, sodass immer mehr digitale Doppelgänger entstehen. Diese sogenannten Deepfakes werden bereits in großem Stil für betrügerische Zwecke eingesetzt: Doch was schützt uns eigentlich noch vor einer perfekten digitalen Kopie?

Tattoos können Deepfakes entlarven Eine überraschende Antwort kam jüngst aus den sozialen Netzwerken. Die TikTok-Nutzerin Ashleigh erklärte in einem viralen Clip, wie digitale Zwillinge schnell entlarvt werden können. In einem Selbsttest hat sie folgende Erkenntnis gemacht: Generative Bildmodelle hätten nämlich große Schwierigkeiten damit, ihre Tätowierungen korrekt darzustellen. Wenn man sich also fragt, ob es sich bei den Personen in den Videos um echte Menschen handelt, sollte man seine Aufmerksamkeit auf mögliche Tattoos richten: Mal sei nur ein halber Tattoo-Sleeve (tätowierter Arm) zu sehen, mal sei alles total verzerrt. Fast immer erkenne man aber sofort, dass es sich nicht um das Original handelt.

Auch Muttermale helfen bei Erkennung Auch andere Nutzer berichteten in den Kommentaren unterhalb des Videos, dass KI häufig an Tattoos, Piercings oder auffälligen Muttermalen scheitert. Manche scherzten sogar, nun schnellstmöglich einen Termin beim Tätowierer buchen zu wollen, um vor digitalem Identitätsdiebstahl gefeit zu sein. Für Ashleigh sei es jedenfalls ein "lustiger Bonus" am Tätowiertsein.

Kein absoluter Schutz Fachleute warnen allerdings davor, Tattoos als dauerhaften Schutz vor Deepfakes zu betrachten. Je mehr Bildmaterial einer Person im Netz kursiert, desto besser können KI-Modelle auch komplexe Muster und Details nachbilden. Was heute noch als sicherer Enthüllungs-Trick gilt, könnte morgen schon durch nachgebesserte Modelle überholt sein. Tattoos sind daher höchstens eine temporäre Hürde – nicht aber eine langfristige Lösung.

Weitere Hinweise auf Deepfakes Wer Deepfakes selbst unter die Lupe nehmen möchte, kann neben der Körperkunst auch folgende Details heranziehen: Unnatürliche Haut und Gesichter : Haut wirkt zu glatt, Augen sind asymmetrisch oder Bewegungen stockend.

: Haut wirkt zu glatt, Augen sind asymmetrisch oder Bewegungen stockend. Auffälliges Blinzeln : Zu seltenes oder unnatürlich schnelles Blinzeln kann ein Hinweis auf Fälschung sein.

: Zu seltenes oder unnatürlich schnelles Blinzeln kann ein Hinweis auf Fälschung sein. Hintergrundfehler : Licht, Schatten oder Spiegelungen stimmen nicht mit der dargestellten Person überein.

: Licht, Schatten oder Spiegelungen stimmen nicht mit der dargestellten Person überein. Probleme mit Händen und Fingern : Verzerrungen, falsche Proportionen oder zu viele Glieder treten häufig auf.

: Verzerrungen, falsche Proportionen oder zu viele Glieder treten häufig auf. Kontextprüfung : Eine Rückwärtssuche mit Google oder TinEye zeigt, ob das Bild schon anderswo im Netz vorkommt.

: Eine Rückwärtssuche mit Google oder TinEye zeigt, ob das Bild schon anderswo im Netz vorkommt. Metadaten-Analyse: Dateien können verraten, ob ein Bild bearbeitet oder verändert wurde.