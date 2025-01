Frau spricht mithilfe von KI mit verstorbenem Ehemann

Nachdem Anbieter sogenannter "Deathbots" wie "Eternal You" mit dem Versuch, Tote digital wieder zum Leben zu erwecken für Aufsehen gesorgt haben, zeigt eine neue MDR-Doku, wie ein Start-up in Kalifornien noch einen Schritt weitergeht.

Was sind "Deathbots"?

"Deathbots" imitieren den Charakter einer verstorbenen Person, in dem sie zuerst mit dem digitalen Fußabdruck (E-Mails, Sprachnachrichten etc.) der verstorbenen Person trainiert werden. Durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz können Trauernde mit ihren Liebsten auch nach deren Tod chatten, was für viele als verstörend empfunden wird.