Mit nur 32 Jahren ist der US-amerikanische Schauspieler Keller Fornes, bekannt aus "County Rescue" und "Walking Dead", verstorben – eine Nachricht, die die Film- und Fernsehbranche sowie Fans weltweit schockiert.

Plötzlicher Tod Wie US-Medien berichteten, verstarb Fornes bereits am 19. Dezember 2024 in seiner Heimat Texas. Die genaue Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Der TV-Sender "Great American Family", auf dem "County Rescue" ausgestrahlt wird, veröffentlichte eine emotionale Mitteilung auf Instagram: „Wir sind sehr traurig über das Ableben von Keller Fornes. Er war ein besonderer Mensch und zeigte große Talente als Schauspieler, Autor und Regisseur sowie als Sänger und Musiker. Seine Energie und sein Enthusiasmus beflügelten alle, mit denen er zusammenarbeitete.“

Spekulationen über Todesursache In den Sozialen Medien machen bereits wilde Spekulationen über die Todesursache die Runde. Einige Medien berichten, dass er in der Vergangenheit Alkoholprobleme hatte, die er seit 2019 erfolgreich überwunden hatte. Es ist jedoch unklar, ob dies in Zusammenhang mit seinem Tod steht.

Trauer auf Social Media Die Nachricht von seinem Tod löste auf Social Media eine Welle der Trauer und Anteilnahme aus. Fans, Kollegen und Freunde erinnerten an die unvergesslichen Momente, die sie mit Fornes verbanden. Schauspielkollege und Freund Jason Reynolds schrieb auf Twitter: "Ein viel zu früher Abschied von einem der talentiertesten und freundlichsten Menschen, die ich je getroffen habe. Ruhe in Frieden, Keller."

Auch Fans teilten ihre Trauer: Ein Nutzer auf Instagram schrieb: "Seine Rolle in 'County Rescue' hat mich durch schwere Zeiten begleitet. Danke, Keller, für alles, was du uns gegeben hast." Ein anderer kommentierte: "So jung, so talentiert. Die Welt hat einen Star verloren."

Erfolg Neben seiner ikonischen Rolle in "County Rescue" war er in erfolgreichen Serien wie "The Walking Dead" und "Homicide Hunter" zu sehen. Seine Darstellungen zeichneten sich durch Tiefe und Authentizität aus, was ihm eine treue Fangemeinde einbrachte. Neben der Schauspielerei war Fornes auch als Musiker, Autor und Regisseur tätig.