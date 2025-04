Plötzlich kein Toilettengang möglich

Dass sie nicht mehr ihre Blase entleeren konnte, kam ganz plötzlich in einer Dezembernacht 2018: "Der Tag zuvor war völlig in Ordnung gewesen. Das erste Symptom war, dass ich nicht urinieren konnte - egal wie sehr ich mich anstrengte, und dann konnte ich trotz regelmäßigem Wassertrinken, längerem Sitzen in der Badewanne und dem Geräusch von fließendem Wasser nicht mehr auf die Toilette gehen", sagte sie gegenüber dem britischen Medium Metro.

Ganze fünf Tage lang hat sich die junge Frau mit diesen Beschwerden gequält. Als sie einen Mediziner aufsuchte, wurde ihr zuerst nicht geglaubt: "Sie sagten, dass ich in der Lage gewesen sein muss, auf die Toilette zu gehen, und dass ich mich wahrscheinlich nur falsch an Dinge erinnere."