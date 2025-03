Ruggeri bekam eines Morgens einen Anruf aus Hannover, in dem sie über den Zwischenfall informiert wurde: "Ich hörte nur Unfall, ein Schornstein sei durch das Dach in meiner Maisonette-Wohnung gesaust", erklärte die TV-Maklerin gegenüber Bild . "Es sah schon schlimm aus der Straße aus. Überall lagen Steine herum."

Der Unfall ereignete sich, während am Nachbarhaus das Dach abgetragen wurde. Ein Kran hat das Material über die Gebäude gehoben, sei aber an einem Schornstein hängen geblieben. Dieser krachte auf das Dach der Maisonette-Wohnung der Maklerin. Dabei wurden Fenster und Dachsparren durchschlagen. "Ein Wunder, dass es keine Verletzten gab. Hier sind zwei Kindergärten!", erklärte Ruggeri weiter. "So was darf nicht wieder passieren – das hätte tödlich enden können."