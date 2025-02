In einem Podcast enthüllte Chrishell Stause, was mit den Maklerprovisionen in der Netflix-Show passiert.

Chrishell Stause zählt zu einem der Hauptcharaktere in "Selling Sunset". In der Reality-TV-Show dreht sich alles um die Immobilienmakler des Unternehmens The Oppenheim Group, die in Kalifornien Luxusunterkünfte an reiche Kunden verkaufen. Natürlich ist der Konkurrenzkampf in dem Immobilienunternehmen groß und Drama ist dabei ebenfalls vorprogrammiert.

Ihre Kollegin Christine Quinn ist bei den neuesten Intrigen immer im Fokus – das ist für die meisten Fans keine Überraschung mehr. Die 36-Jährige enthüllte in der Vergangenheit bereits einige Geheimnisse rund um die Show und erzählte unter anderem im Podcast Call Her Daddy, dass sie am meisten von allen Darstellern in der Show bezahlt wird.

Doch auch Chrishell Stause packt nun mit Fakten zum Gehalt der Makler aus. Sie erzählte im Podcast The Viall Files, ob der Streamingdienst Netflix einen Teil der Maklerprovisionen beim Verkauf der Luxusanwesen bekommt.

Bekommt Netflix einen Teil der Maklerprovisionen? Der Podcasthost Nick Viall wollte wissen, wie viel die Stars der Netflix-Show verdienen. Stause konnte ihm zwar keine Summe nennen, doch versicherte ihm, dass der Streaminganbieter nicht die Provision der Darsteller auf sein Konto abzweigt. "Sie (Annahme d. Red.: Netflix) bekommen keinen Anteil von unseren Provisionen", erklärte Stause.

Netflix sei laut der Darstellerin gar nicht in der Lage, einen Teil der Einnahmen einzufordern. Die 43-Jährige ist begeistert, dass sie an der Sendung teilnehmen kann, in der nichts von ihren Gewinnen abgezogen wird. Demnächst soll sogar die neunte Staffel der US-amerikanischen Show über die Bildschirme flackern.