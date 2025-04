In einem Pariser Fitnessstudio kam es zu einem tödlichen Vorfall. Die Angestellte Alison P. (29) kam in der Kältekammer des Fitness-Centers ums Leben. Einem Bericht der französischen Zeitung Le Parisien zufolge wurde bei der Tragödie eine weitere Personen verletzt, die ins künstliche Koma versetzt werden musste.

Tot in Kältekammer aufgefunden

Die 29-Jährige wurde am Abend von einem Arbeitskollegen leblos in der Kältekammer vorgefunden und konnte trotz Reanimierungsversuchen nicht widerbelebt werden. Eine zweite Frau (34), die Mitglied im Fitnessstudio war, lag bewusstlos am Boden, als die Rettungskräfte eintrafen. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.