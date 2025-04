Am 29. April veröffentlichte Justins Mutter ein Statement-Video und teilte es mit der Community ihres Sohnes. Bei einem "ganz, ganz schweren Unfall" stürzte der Content Creator von einer "extrem großen Höhe" . Dabei hat er seinen rechten Arm verloren , der ihm aber in einer 12-stündigen Operation wieder angenäht wurde. "Wie ein Wunder hat er überlebt. [...] Justin hat die letzten Stunden, die letzten Tage gekämpft wie ein Löwe", berichtet seine sichtlich ergriffene Mama unter Tränen.

Die Familie hat die letzten Tage dramatische und kräftezehrende Stunden durchlebt: "Es ist so schwierig für uns", so Justins Mutter, die voller Dankbarkeit ergänzt: "Er hat wie durch ein Wunder überlebt. Wir schaffen das zusammen."

"Betet für Justin"

Abschließend appelliert sie an die Zuseher, keine Spekulationen anzustellen, denn auch sie als Familie wissen "nicht ganz genau, was passiert ist." Sie bittet eindringlich, die Privatsphäre als Familie zu respektieren. "Das Einzige, was ihr für uns machen könnt in diesen schweren Stunden, ist zu beten. Betet für meine Familie. Betet für Justin."