Tragödie bei Wettbewerb: Bodybuilder (30) stirbt auf der Bühne

Während des renommierten Bodybuilder-Events " Pantanal Contest" in der Hauptstadt Campo Grande verstarb der erst 30-jährige Athlet Wanderson Da Silva Moreira überraschend.

Im brasilianischen Bundesstaates Mato Grosso do Sul kam es am vergangenen Wochenende zu einem tragischen Zwischenfall .

Der 30-Jährige nahm an der wichtigen Qualifikationsveranstaltung für "Mr. Olympia Brasilien" und "Arnold Classic Südamerika" teil und befand sich bereits in der dritten Runde. Nach Ende seiner Darbietung wollte er die Bühne verlassen – doch dann verlor er plötzlich das Bewusstsein und stürzte . Die anwesenden Zuschauer und Juroren waren geschockt und alarmierten sofort die Einsatzkräfte.

Die Rettungskräfte bemühten sich über eineinhalb Stunden lang um das Leben des jungen Sportlers. Trotz der Reanimationsversuche konnte er nicht gerettet werden und verstarb noch am Unfallort. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Bodybuilder einen Herzinfarkt . Eine genaue Untersuchung zur Klärung der Todesursache wurde bereits eingeleitet.

"Wackelig auf den Beinen"

Ein enger Freund, der Moreira an diesem Tag begleitete, erklärte gegenüber brasilianischen Medien, dass der Sportler bereits am Morgen über Unwohlsein geklagt habe und "wackelig auf den Beinen" war. Zudem soll er unter Bluthochdruck gelitten haben. Dennoch wollte der unbedingt am Wettkampf teilnehmen – er hatte sich monatelang intensiv darauf vorbereitet und hatte gute Chancen, sich zu qualifizieren.