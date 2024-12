Julia Römmelt: Hat die Influencerin einen Freund?

Mehr als 1,3 Millionen Menschen folgen Julia Römmelt auf Instagram, wo sie regelmäßig Einblicke in ihren Lifestyle gibt und auch offen über ihr Liebesleben spricht. Die Influencerin war lange Zeit auf der Suche nach einem Partner, nun hat sie offenbar ihren Herzensmenschen gefunden.

Am 22. Dezember veröffentlichte die Content Creatorin einen Schnappschuss mit TV-Reality-Star Leandro Fünfsinn , der in der achten Staffel "Love Island" (2023) und "Love Island VIP" (2024) nach seiner großen Liebe suchte. Nun hat es wohl abseits der Kameras geklappt, denn Römmelt und Fünfsinn haben mit ihrem Foto wohl ihre Beziehung offiziell gemacht. Unter dem Posting findet sich ein demonstratives Herz-Emoji.

Noch im November berichtete die Influencerin, dass sie nur mehr "einen Monat" Zeit habe, um ihren perfekten Partner zu finden. Dieser Plan ist wohl aufgegangen, denn auf dem Schnappschuss strahlt die 30-Jährige ihren Partner verliebt an. "Julia, 30, Single ist Vergangenheit", kommentiert Content Creator Tim Kühnel.

"Witzig wo er doch in der Staffel mit Marcellino war", kommentiert eine Userin. Marcellino Kremers war der Ex-Freund der Influencerin, mit dem sie 2023 neun Monate zusammen war. "So schließt sich der Kreis wieder", heißt es in dem Kommentar weiter. Seit wann Julia Römmelt und Leandro Fünfsinn zusammen sind, ist nicht bekannt.