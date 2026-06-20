Diese Geschichte zeigt, dass sich eine zweite Chance in der Liebe durchaus lohnen kann. Die US-Amerikaner Maretta und Fred waren bereits im Alter von 15 Jahren ein Paar und verbrachten viel Zeit miteinander. Nach der Highschool verloren sie jedoch den Kontakt. Vierzig Jahre später nahm ihr Leben eine unerwartete Wendung.

Mann suchte auf Facebook nach Jugendliebe Wie der US-Fernsehsender WALB 10 News berichtet, verlief das Leben der beiden nach der Schule in unterschiedliche Richtungen: Maretta zog weg, studierte, war 30 Jahre lang verheiratet und bekam Kinder. Auch Fred trat vor den Traualtar und wurde Vater. "Ich war mein ganzes Erwachsenenleben lang verheiratet gewesen", erinnerte sich Maretta im Gespräch mit WALB 10 News. Nach ihrer Scheidung habe sie sich verloren gefühlt. Fred, der sich nach einer langjährigen Ehe ebenfalls trennte, erzählt, er habe seine Jugendliebe niemals vergessen. Eines Tages suchte er auf Facebook nach ihr, wurde fündig und nahm Kontakt auf.

Nach 40 Jahren erstmals wieder Kontakt Bevor Maretta ihm jedoch ihre Telefonnummer gab, bat sie einen gemeinsamen Freund um Rat. "Ich kontaktierte Todd und fragte: 'Soll ich ihm meine Nummer geben? Wie ist er heute? Ich kenne ihn ja gar nicht mehr'", berichtete sie. Der Bekannte nahm ihr die Bedenken und ermutigte sie, Kontakt mit Fred aufzunehmen. Knapp eine Stunde später klingelte ihr Telefon. Am anderen Ende der Leitung: ihre Jugendliebe Fred. Rasch intensivierte sich die Verbindung der beiden und es entstanden stundenlange Gespräche, die sich "ganz unkompliziert" anfühlten, so die US-Amerikanerin.

Seit drei Jahren verheiratet Fred gab an, "auf die Richtige gewartet" zu haben. Schon bald kam es zu einem persönlichen Treffen. Maretta erinnert sich: "Es war wunderbar. Wir haben einfach immer weiter geredet und uns wieder richtig kennengelernt." Vor knapp drei Jahren gaben sich die beiden schließlich das Jawort.