Die Engländerin Sarah Frost hatte im Haus ihrer Mutter in Trimdon in County Durham am 7. Juni noch ein köstliches Abendessen genossen, bevor sie kurz darauf im Auto ihr Kind gebären musste. Neun Tage vor ihrem Entbindungstermin platzte bei Frost plötzlich die Fruchtblase. Der Weg ins Krankenhaus gestaltete sich als spektakulär.

Frosts Schwester Danielle Carlton und ihr Partner James wollten sie laut BBC ins Krankenhaus nach Stockton fahren. Doch die circa 25-minütige Fahrt war für die Schwangere zu lange - das Trio musste an einer Tankstelle anhalten, da die Engländerin bereits ihr Kind bekam. „Ich sehe ihn, ich spüre ihn, wir müssen anhalten“, schrie sie ihrer Schwester zu, die das Auto lenkte. Carlton fuhr deswegen sogar in das Einfahrverbot der Tankstelle. Mehrere Menschen eilten der Frau zu Hilfe und brachten Handtücher, Bettwäsche sowie T-Shirts.

Gesunder Bub geboren

Kurz nach der erfolgreichen Geburt zog Frosts Partner sein T-Shirt aus und wickelte seinen Sohn darin ein. Die Rettung traf einige Momente später ein und kümmerte sich um Mutter sowie Baby. „Ich habe einfach keine Worte, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich daran denke“, sagte Frost. Im Krankenhaus entwickelte sich sogar ein Insider-Witz: „Jedes Mal, wenn jemand durch die Tür kam, lachten sie und sagten: ‚Ist das das Baby von der Esso-Tankstelle?‘“

Der kleine Bub war bei seiner Geburt 3,3 Kilogramm schwer. Wie das Baby heißen soll, haben die Eltern noch nicht entschieden.