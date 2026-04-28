Dieser Flug der Delta Airline wird wohl länger in Erinnerung bleiben: Am 24. April war eine schwangere Passagierin an Bord des Delta-Flugs 478, der sich auf dem Weg von Atlanta nach Portland befand. Doch als die Frau plötzlich Wehen bekam, musste sie ihr Baby spontan in dem Flugzeug auf die Welt bringen – etliche Tausend Meter in der Luft.

Frau gebärt Baby an Bord Wie KOIN 6 berichtet, wurde das Baby 30 Minuten vor der Notlandung am Portland International Airport gegen 22 Uhr geboren. Trotz der Ausnahmesituation waren Mutter und Kind gut versorgt, denn zwei Rettungssanitäterinnen, die zufällig in der Maschine waren, halfen mit Unterstützung der Bord-Crew bei der erfolgreichen Entbindung des Babys. Nach der Landung wurden Mutter und Kind vom Rettungsdienst versorgt.

"Wir bedanken uns herzlich bei der Besatzung und den medizinischen Freiwilligen an Bord, die sich vor der Landung in Portland um eine Passagierin an Bord gekümmert haben“, sagte Delta-Sprecherin Sabrina Cole gegenüber KOIN 6. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Passagiere hat für uns immer oberste Priorität, und wir wünschen der neuen Familie alles Gute."

Sanitäterinnen mussten bei Geburt improvisieren Tina Fritz und Kaarin Powell, die beiden Rettungssanitäterinnen, die das Baby zur Welt gebracht haben, teilten mit, dass die Fluggesellschaft nicht auf die spontane Geburt vorbereitet war. Die beiden Freundinnen waren gerade gemeinsam auf dem Rückweg aus dem Urlaub, als die Schwangere während des Fluges plötzlich Wehen bekam. Die Frauen hätten um ein Erste-Hilfe-"Geburtsset" gebeten, das im Flugzeug nicht verfügbar war. Sie mussten improvisieren und verwendeten beispielsweise abgeschnittene Schnürsenkel als Aderpresse, um der Passagierin eine Infusion zu legen.

Nach nur drei Presswehen wurde die kleine Brielle Renee circa 4.828 Kilometer über dem Erdboden geboren. Wie Fritz auf Facebook erklärte, wog das Baby 2.700 Gramm und war knapp 47 Zentimeter groß. Laut der Sanitäterin war Breille Renee "das süßeste" Baby.