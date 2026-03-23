Flugzeug kollidiert mit Fahrzeug auf Landebahn

Beim Zusammenstoß eines Flugzeugs mit einem Fahrzeug am New Yorker Flughafen LaGuardia sind laut US-Medien zwei Menschen ums Leben gekommen. Dabei verloren der Pilot und der Co-Pilot der Maschine am frühen Montagmorgen ihr Leben, wie mehrere Berichte übereinstimmend melden.

Mindestens 41 Personen - darunter Passagiere und Mitglieder der Besatzung - wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Flughafen bleibt nach dem Vorfall vorerst geschlossen.