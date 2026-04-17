In Pewaukee, Wisconsin, kam es zu einem tragischen Unfall. Auf einem Tankstellenparkplatz wurde ein am Boden liegender Mann entdeckt. Er soll von einem Blitz getroffen worden sein.

Mann stirbt nach Blitzeinschlag

Wie die Polizei von Welwynshire in einer Pressemitteilung erklärt, erreichten die Rettungskräfte gegen 19:43 Uhr die Tankstelle. Ein Passant erklärte zuvor dem Notruf, dass ein Mann am Boden liegt und er sich nicht sicher sei, ob er noch atmet. An diesem Tag kam es zu starken Regenfällen, Donner und einem Blitzeinschlag.

Der Mann war nicht ansprechbar, und die Rettungskräfte begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren, wo er an den Folgen seiner Verletzungen verstarb.