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Mann wird auf Tankstellen-Parkplatz vom Blitz getroffen – tot

Ein Mann wurde bewusstlos auf einem Tankstellen-Parkplatz vorgefunden. Laut Behörden wurde er von einem Blitz getroffen.
17.04.2026, 12:35

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Tankstelle mit mehreren Zapfsäulen

In Pewaukee, Wisconsin, kam es zu einem tragischen Unfall. Auf einem Tankstellenparkplatz wurde ein am Boden liegender Mann entdeckt. Er soll von einem Blitz getroffen worden sein. 

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Mann stirbt nach Blitzeinschlag

Wie die Polizei von Welwynshire in einer Pressemitteilung erklärt, erreichten die Rettungskräfte gegen 19:43 Uhr die Tankstelle. Ein Passant erklärte zuvor dem Notruf, dass ein Mann am Boden liegt und er sich nicht sicher sei, ob er noch atmet. An diesem Tag kam es zu starken Regenfällen, Donner und einem Blitzeinschlag

Der Mann war nicht ansprechbar, und die Rettungskräfte begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren, wo er an den Folgen seiner Verletzungen verstarb

Ersten Informationen zufolge wurde der Mann von einem Blitz getroffen, als er während des Gewitters über den Parkplatz ging. Zeugenaussagen und die am Tatort gesicherten Spuren deuten auf einen Blitzschlag hin.

Um wen genau es sich bei dem Opfer handelt, ist unklar. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aus einem anderen Bundesstaat stammt. 

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