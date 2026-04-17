Mann wird auf Tankstellen-Parkplatz vom Blitz getroffen – tot
In Pewaukee, Wisconsin, kam es zu einem tragischen Unfall. Auf einem Tankstellenparkplatz wurde ein am Boden liegender Mann entdeckt. Er soll von einem Blitz getroffen worden sein.
Mann stirbt nach Blitzeinschlag
Wie die Polizei von Welwynshire in einer Pressemitteilung erklärt, erreichten die Rettungskräfte gegen 19:43 Uhr die Tankstelle. Ein Passant erklärte zuvor dem Notruf, dass ein Mann am Boden liegt und er sich nicht sicher sei, ob er noch atmet. An diesem Tag kam es zu starken Regenfällen, Donner und einem Blitzeinschlag.
Der Mann war nicht ansprechbar, und die Rettungskräfte begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren, wo er an den Folgen seiner Verletzungen verstarb.
Ersten Informationen zufolge wurde der Mann von einem Blitz getroffen, als er während des Gewitters über den Parkplatz ging. Zeugenaussagen und die am Tatort gesicherten Spuren deuten auf einen Blitzschlag hin.
Um wen genau es sich bei dem Opfer handelt, ist unklar. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aus einem anderen Bundesstaat stammt.
Wie Netdoktor berichtet, überleben zwei von drei Menschen einen Blitzeinschlag. Grund dafür ist, dass der Großteil der Spannung über die Körperoberfläche abgeleitet wird.
Dennoch können die Auswirkungen des Einschlags verzögert auftreten, weshalb Betroffene unverzüglich ins Krankenhaus eingeliefert werden sollten – auch, wenn sie sich wohlfühlen.
Gesundheitliche Folgen nach einem Blitzeinschlag:
- Verbrennungen und Vernarbungen
- Herzrhythmusstörungen und Herzstillstand
- Geschädigte Nervenbahnen
- Nierenversagen
- Hirnblutungen
- Augen- und Ohrenschäden
- Verwirrtheit
- Konzentrations- und Gedächtnisbeschwerden
- Posttraumatische Belastungsstörung und Depressionen
"Statistisch gesehen ist das Risiko, von einem Blitz getroffen zu werden, geringer als ein Sechser im Lotto", erklärte das Gesundheitsportal.
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