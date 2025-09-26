Vom Blitz getroffen? 2 Jäger und Hunde tot aufgefunden

Wie Netdoktor berichtet, überleben zwei von drei Menschen einen Blitzeinschlag. Grund dafür ist, dass der Großteil der Spannung über die Körperoberfläche abgeleitet wird.

Dennoch können die Auswirkungen des Einschlags verzögert auftreten, weshalb Betroffene unverzüglich ins Krankenhaus eingeliefert werden sollten – auch, wenn sie sich wohlfühlen.

Gesundheitliche Folgen nach einem Blitzeinschlag:

Verbrennungen und Vernarbungen

Herzrhythmusstörungen und Herzstillstand

Geschädigte Nervenbahnen

Nierenversagen

Hirnblutungen

Augen- und Ohrenschäden

Verwirrtheit

Konzentrations- und Gedächtnisbeschwerden

Posttraumatische Belastungsstörung und Depressionen

"Statistisch gesehen ist das Risiko, von einem Blitz getroffen zu werden, geringer als ein Sechser im Lotto", erklärte das Gesundheitsportal.