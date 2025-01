Diagnose Lipödem: "Dachte, es betrifft nur biologische Frauen"

Jolina Mennen zeigte sich überrascht und emotional betroffen von der Diagnose, da sie nicht damit gerechnet hatte. In einem Instagram-Reel erklärte sie ihren Followern ihre Gefühlslage: "Ich packe das alles nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob ich heulen soll. Ich bin so schockiert." Die Influencerin erklärte ihrem Arzt, dass sie biologisch männlich sei und daher annahm, sie könne von der Krankheit nicht betroffen sein, da Lipödem überwiegend bei biologischen Frauen auftreten würde. Seit zehn Jahren befindet sich die Influencerin und YouTuberin in Hormontherapie und hat im Rahmen ihrer Transition mehrere operative Eingriffe durchführen lassen.