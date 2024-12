Jasmin Herren insolvent: Woher stammen die 400.000 Euro Schulden?

Die Schlagersängerin stellt klar: "Ich halte nicht den Kopf hin für Willi, aber ich verarbeite die Nachwehen unserer Ehe." Dennoch sei ihr bewusst, dass auch sie eine gewisse Mitschuld an der Insolvenz ihres verstorbenen Mannes hat, wie sie auf Instagram erklärt: "Es ist einfach unheimlich peinlich, in solche Situationen zu geraten – einfach, weil man seinen blöden Schädel nicht einschaltet und sich nicht erkundigt."

Eine große mentale Stütze ist der Reality-TV-Darstellerin ihr Partner Philipp Bender (23), mit dem Herren seit Mai 2023 liiert ist. Auf Instagram kommentiert sie ein Pärchenfoto mit den Worten: "Danke Philipp, dass du an meiner Seite bist. Wir stehen das durch." In einer Instagram-Story spricht das Paar ganz offen über die Insolvenz. Die 45-Jährige scherzt: "Jetzt hast du eine Freundin, die ist alt und hat kein Geld!"

Jasmin Herren eröffnet " Beauty Club"

Jasmin Herren hat einen Plan gefasst: "In einem Jahr will ich aus der Insolvenz raus sein." Um die Schulden so rasch wie möglich abbezahlen zu können, steigt sie als Partnerin in den Kosmetiksalon eines Freundes in Leverkusen ein. "Ich eröffne meinen eigenen 'Beauty Club'. [...] Ich werde viele tolle Behandlungen anbieten und selbst dort arbeiten", so die gelernte medizinische Kosmetikerin.