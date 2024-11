Cristiano Ronaldo: Hohe Schulden bei Beauty-Doc?

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (39) wird aktuell um umgerechnet 48.000 Euro verklagt – und zwar von seinem ehemaligen Schönheitschirurgen. Dieser behauptet nämlich, der Kicker hätte immer noch Rechnungen bei ihm offen. Das berichtet The Sun.

Von 2021 bis 2022 war Ronaldo bei Manchester United tätig und sorgte dort für Begeisterung am Fußballfeld. Während dieser Zeit besuchte er angeblich öfter die Praxis von Dr. Roshan Ravindran .

Experte für Botox und Filler

Der Beauty-Doc, der "Dr. Rosh" genannt wird, ist ein angesehener Experte in seinem Gebiet, allen voran in den Bereichen Botox, Filler, Augenbrauenlifting und Hautpflege. "Er ist der stille Experte hinter Persönlichkeiten wie Spitzenpolitikern, Mitgliedern des Königshauses, Sportstars und Hollywood-Ikonen", zitiert The Sun eine nicht näher genannte Quelle. "Wenn es um Behandlungen wie Botox und Filler geht, ist Dr. Rosh zweifellos die erste Wahl. Seine Kundschaft schätzt absolute Diskretion sowie erstklassige Behandlungen."

Nicht nur Ronaldo selbst, sondern auch Mitglieder seiner Familie sollen während dieser Zeit Patienten von Dr. Rosh gewesen sein.