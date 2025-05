Reality-TV-Star Jana-Maria Herz (32) sorgte mit beunruhigenden Neuigkeiten für Aufsehen bei ihren rund 120.000 Instagram-Fans: "In meiner letzten Show ist mir ein Brustimplantat geplatzt " , erklärte die ehemalige "Temptation Island" -Kandidatin in einem Video. Inzwischen musste sie sich einer Operation unterziehen und hat sich neue Silikonimplantate einsetzen lassen.

Die Operation bereitete der 32-Jährigen große Sorgen – zumal sie die Kosten selbst tragen musste , da der Hersteller ihrer alten Silikonkissen inzwischen insolvent ist. "So ne Narkose ist wirklich das Schlimmste für mich", gesteht sie.

In einem Video berichtet die Influencerin, dass sich der Vorfall während der Teilnahme an einer "Challenge-Show" ereignet habe. Eine schwere Kiste sei ihr dabei mit der Kante direkt auf die Brust gefallen. Zunächst habe sie lediglich einen blauen Fleck bemerkt – doch bei einer Routineuntersuchung Anfang des Jahres stellte sich heraus, dass ihr Implantat geplatzt beziehungsweise gerissen war.

Brust-OP gut überstanden

Am 12. Mai war es schließlich so weit: Jana-Maria Herz ließ ihre fünf Jahre alten Silikonimplantate durch neue ersetzen. Auf Instagram meldete sich die 32-Jährige mit einem kurzen Video-Update zu Wort und gab Entwarnung: "Ich bin am Chillen, aber mir geht's voll gut, ich kann meine Arme bewegen."