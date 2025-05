Ende April ließ die österreichische TV-Bekanntheit und Influencerin Tara Tabitha (32) die Liebesbombe platzten: Auf Social Media präsentierte sie erstmals stolz ihren neuen Partner – Dennis Lodi (29). Kennengelernt hatte sich das Paar während der Dreharbeiten zur Reality-Show "The 50" .

Lodi ist Reality-TV-Fans kein Unbekannter. In der Show "Kampf der Realitystars" sorgte er weniger durch strategisches Geschick als vielmehr durch seine derben Umgangsformen für Gesprächsstoff. Mit wenig Gespür für gesellschaftliche Konventionen – etwa beim freien Umgang mit Körpergeräuschen – eckte er bei den anderen Teilnehmern wie Zuschauern gleichermaßen an.

Dass Tabitha ihr Herz ausgerechnet an den TV-Rüpel verschenkt hat, stößt bei einigen Fans auf Verwunderung. Doch die 32-Jährige möchte sich von kritischen Stimmen nicht beirren lassen.

"Habe ihn bei 'The 50' gesehen und der Typ geht ja gar nicht ... Hätte da der 'Queen' was anderes zugetraut."

"Wie kann man mit SO jemanden zusammen sein?"

"Wenn die Queen sich den Hofnarr schnappt 😄 Bin zwar stark verwundert, aber wünsche euch, dass ihr findet, was ihr in dem anderen sucht."

"Hätte Tara mehr Stil und Klasse zugetraut. So ein Proll 😳"

Am 27. April präsentierte die ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidatin ihr Liebesglück auf Instagram. Neben zahlreichen Glückwünschen kamen aber auch negative Reaktionen , wie etwa:

Tabitha trotzt kritischen Stimmen

Und wie geht die ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmerin mit der Kritik um? Die Influencerin zeigt, dass sie hinter ihrem neuen Partner steht. Auf Instagram teilte sie ein Kuss-Video, das sie mit der vielsagenden Headline "Die Stimmen von außen verstummen, wenn du bei mir bist" versehen hat. Ein Zeichen dafür, dass sie den öffentlichen Druck unbeirrt ignoriert und ihrer eigenen Entscheidung treu bleibt.