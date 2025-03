"The 50"-Streit eskaliert: Ist Georgina Fleur deswegen rausgeflogen?

Ein neuer Trailer der Reality-TV-Show "The 50" zeigt, wie Georgina Fleur in einer Szene handgreiflich wurde.

Am 10. März wurde der Trailer zur 2. Staffel von "The 50" veröffentlicht, die ab 24. März auf Amazon Prime ausgestrahlt wird. Darin können die meisten Fans erahnen, dass Drama vorprogrammiert ist. Doch nicht nur das, auch Kandidatin Georgina Fleur zeigt sich von ihrer "besten" Seite: In einer Szene sieht man, wie sie ihren ehemaligen besten Freund Sam Dylan angreift und es zu körperlicher Gewalt kommt.

Diese Auseinandersetzung soll auch der Grund gewesen sein, warum Georgina Fleur "früher" die Sendung verlassen musste. Bereits im September wurde bekannt, dass sie vorzeitig aus der Show ausschied. "Prime Video toleriert keine Gewalt am Set von 'The 50'. Ein Verstoß führt zum Ausschluss aus der Show. Die Teilnehmenden werden mehrfach darauf hingewiesen", erklärte ein Pressesprecher gegenüber deutschen Medien.

Georgina Fleur hat Angst vor Ausstrahlung In einer Instagram-Story sagte Fleur vor der Veröffentlichung des Trailers: "Ich kann das alles gar nicht fassen, was da reingeschnitten wurde, was da alles passiert ist. Diese Sendung ist im August gedreht worden. Was dort alles passiert ist, musste ich die ganze Zeit für mich behalten und jetzt wurde alles im Trailer gedroppt." Zudem hätte sie "Schiss" vor der Veröffentlichung gehabt: "(...) das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil das total eskaliert ist. Ihr werdet nicht glauben, was da passiert ist."

Deswegen haben Georgina Fleur und Sam Dylan Streit Früher waren die beiden Reality-TV-Stars unzertrennlich, doch in einem TikTok-Video erklärt die 34-Jährige, dass ihr vermeintlicher "bester Freund" (Sam Dylan) sie verraten hätte, als sie vor über drei Jahren mit ihrer Tochter schwanger war. Fleur wollte die Schwangerschaft "so lange wie möglich" für sich behalten: "Ihr könnt es nicht einmal eurem besten Freund sagen, weil er wird das am nächsten Tag bei Promiflash oder so erzählen", erklärte die Influencerin. Und tatsächlich: Sam Dylan postete die Neuigkeiten in den sozialen Medien: "Na ja, auf einmal tut dann euer bester Freund eure Schwangerschaft in einer Instagram-Story leaken", erklärte Fleur unter Tränen weiter. Der Content Creator habe sie "verraten" und "verkauft". Das sei nur einer von vielen Zwischenfällen gewesen, der ihre Freundschaft zum Bröckeln brachte.

© houseofdylan/instagram

Das sagt Sam Dylan Nachdem das TikTok-Video am 9. März online gegangen war, meldete sich auch Sam Dylan in einer Instagram-Story zu Fleurs Aussagen. Er wirft der Influencerin vor, dass sie sich "Tränen rausdrücken" würde, um Aufmerksamkeit zu generieren. "Ich möchte da jetzt auch gar nix zu sagen", betonte der 34-Jährige, der jedoch nachwarf, dass er sich möglicherweise in naher Zukunft darüber äußern werde.

Worum geht es in "The 50"? Im März 2024 wurde erstmals die neue Reality-TV-Show "The 50" von Amazon Prime Video veröffentlicht. In der Sendung treten 50 Stars gegeneinander an, die in 16 Folgen um den Sieg kämpfen müssen. Inspiriert wurde das Format von der französischen Realityshow Les Cinquante. Nur ein Promi kann alle Challenges meistern und das Preisgeld von 50.000 Euro gewinnen. Nach jedem Wettkampf entscheiden die Sieger, welcher Kandidat oder welche Kandidatin weiterkommt. Besonders spannend: Der Jackpot wird an einen Fan des Kandidaten übergeben!