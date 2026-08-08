So manche werden diesen Schockmoment kennen: Man schaut sich vielleicht gerade das Profil des Ex-Partners, der Ex-Partnerin oder des Schwarms etwas genauer an und markiert dabei versehentlich ein (älteres) Foto mit „Gefällt mir“. Eigentlich wollte man nur unbemerkt ein wenig nachspionieren, doch plötzlich gibt man sich unbeabsichtigt selbst zu erkennen. Panisch entfernt man das Like wieder und das rote Herz wird erneut weiß. Doch erhält die betroffene Person trotzdem eine Benachrichtigung oder bleibt der kleine Fauxpas unbemerkt?

Auch Instagram-Chef Adam Mosseri ist nicht entgangen, dass diese Frage seit geraumer Zeit immer wieder für Verunsicherung sorgt. Nun hat er ein Video veröffentlicht und verraten, was tatsächlich passiert, wenn man einen Beitrag versehentlich herzt und den Like kurz darauf wieder entfernt. Die Antwort dürfte allerdings nicht unbedingt für Erleichterung sorgen.

Handy-Benachrichtigung lässt sich nicht zurückrufen Mosseri erklärt, dass es beim Liken eines Fotos zwei unterschiedliche Arten von Benachrichtigungen gibt: die Handy-Mitteilung und die Instagram-Benachrichtigung innerhalb der App. Entfernt man ein Like wieder, kann Instagram die eigene Benachrichtigung löschen, doch auf die bereits verschickte Handy-Mitteilung hat das Unternehmen jedoch keinen Einfluss. „Auf dem Sperrbildschirm steht dann also weiterhin, dass zum Beispiel Adam dieses Foto geliked hat“, so der Instagram-Chef. Tippt die betreffende Person auf die Notification, findet sie in der App selbst keinen Hinweis mehr. „Das kann also sehr verwirrend sein“, so Mosseri.