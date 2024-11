Wie schaffe ich es, meinen Ex loszulassen?

Ein häufiges Problem beim Loslassen ist der unbewusste Drang, die Vergangenheit zu reparieren oder zu wiederholen, um alte Wunden zu heilen. Dieses Phänomen nennt man in der Psychologie „Wiederholungszwang“ (Freud). Menschen neigen dazu, sich wiederholt in Beziehungen zu begeben, die sie an frühere, oft ungelöste emotionale Erfahrungen erinnern. In Ihrem Fall könnte die Fixierung auf Martin mit unerfüllten Bedürfnissen aus der Kindheit oder Jugend zusammenhängen.