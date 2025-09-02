Wer Instagram oder Facebook den Zugriff auf den eigenen Standort erlaubt hat, hat möglicherweise auch die Funktion "Genauer Standort" aktiviert. Diese Einstellung erlaubt es den Apps, den exakten GPS-Standort des Nutzers zu erfassen.

Influencer warnen Zahlreiche Influencer warnen in den sozialen Medien immer wieder davor, dass Instagram den exakten Standort öffentlich sichtbar macht – selbst dann, wenn etwa in einer Instastory nur eine grobe Ortsangabe gemacht wurde. Doch stimmt das wirklich? Und wie lässt sich die "Genauer Standort"-Funktion bei Bedarf deaktivieren?

Instagram und Facebook nutzen die Einstellung "Genauer Standort" vor allem für interne Zwecke, etwa zur Personalisierung von Inhalten oder um passgenaue Standort-Tags vorzuschlagen (beispielsweise "Café Central, Wien" statt nur "Innere Stadt, Wien"). Der genaue Standort wird von Instagram nicht automatisch veröffentlicht – es sei denn, man fügt diesen selbst aktiv zu einem Beitrag oder einer Story hinzu.

Veröffentlicht Instagram genauen Standort? KURIER Trendhub hat den Selbsttest gemacht und festgestellt: Selbst wenn die Funktion "Genauer Standort" aktiviert ist und eine grobe Ortsangabe in einer Story gemacht wird, kann der Zuschauer nicht den exakten Standort sehen, sobald man auf den Orts-Tag klickt. Dennoch lässt sich die Funktion ganz einfach mit ein paar wenigen Klicks bei iOS sowie Android ausschalten, immerhin bietet sie keinen nennenswerten Mehrwert für den User.

"Genauer Standort" deaktivieren – s o geht's: Die Einstellungen am Smartphone öffnen Bei iOS: Auf "Datenschutz & Sicherheit" tippen; bei Android: "Standort" wählen Auf "Ortungsdienste" gehen Die entsprechende App suchen: Instagram und Facebook zum Beispiel Ganz unten die Funktion "Genauer Standort" deaktivieren

Instagram selbst hat sich in der Kommentarspalte eines Beitrags zu dem Thema geäußert. Dort heißt es: Wir teilen deinen Standort nicht mit anderen Personen. Wir verwenden Standortdaten beispielsweise, um einen Ortstag zu bestimmen, wenn du einen zu einem Beitrag oder einer Story hinzufügst, aber wir machen deinen genauen Standort nicht öffentlich. Wenn du deine Standort-Einstellungen ändern möchtest, wirf einen Blick in die allgemeinen Einstellungen deines Geräts.