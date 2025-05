Meta greift Daten von Nutzern ab: Einspruch nur noch heute möglich

Ein erster Schritt wurde bereits gesetzt: Der KI-Assistent ist seit Ende März auch in Europa im Einsatz und wer aufmerksam ist, hat den blau-lila-Ring in den Apps vermutlich schon festgestellt. Bis 26. Mai kann man sich dagegen widersetzen - doch wie geht das?

Meta möchte seine KI-Modelle mit öffentlichen Beiträgen von Instagram-Nutzern in Europa trainieren.

Während Meta betont, dass es nur darum gehe, kulturelle Nuancen, Sprachen und Geschichte besser zu verstehen, gibt es Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes . Experten kritisieren, dass Meta keine ausdrückliche Zustimmung der Nutzer eingeholt hat, sondern lediglich ein Widerspruchsrecht einräumt. Am 27. Mai beginnt der Datenabruf dann automatisch . Nutzer in der EU haben bis spätestens 26. Mai die Möglichkeit, der Verwendung ihrer Daten zu widersprechen. ​

Wie kann man sich auf Instagram schützen?

Wer also nicht möchte, dass Meta die eigenen Instagram-Daten nutzt, der kann sich über die App via Formular dagegen aussprechen. Dieser Link führt direkt zum Formular, sofern man in der App angemeldet ist.

"Wenn du Widerspruch einlegst, bestätigen wir dir per E-Mail, dass wir deine öffentlichen Informationen aus Meta-Produkten bzw. deine Interaktionen mit Features von KI bei Meta nicht für die zukünftige Entwicklung und Verbesserung generativer KI-Modelle für KI bei Meta verwenden werden", hieß es vonseiten des Unternehmens. Man muss lediglich E-Mail-Adresse und Wohnsitzland angeben, das Begründungsfeld kann hingegen frei bleiben.