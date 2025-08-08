Instagram-Nutzer staunten nicht schlecht, als sie plötzlich einen neuen Button in der App entdeckt haben. Bei Beiträgen kann man jetzt nicht nur das Posting liken, kommentieren und in der Story oder mit Freunden per Direktnachricht teilen, sondern auch im eigenen Profil reposten.

Die User zeigen sich von dem neuen Feature ziemlich genervt und werfen der App vor, dass sie die Videoplattform TikTok nachahmen würden.

Wie kann man auf Instagram reposten? So kann man Beiträge auf Instagram reposten: Drücke bei dem Posting auf das Icon mit zwei Pfeilen, der einen Kreis bildet.

In einem kleinen Fenster, das das eigene Profilbild zeigt, kann man einen Kommentar einfügen oder einen Freund verlinken.

Der repostete Beitrag wird in einem extra Reiter auf dem Profil mit dem Repost-Logo angezeigt.

Wie kann man den Repost entfernen? Wer den Beitrag nicht mehr im Profil angezeigt haben möchte, kann das Posting und danach den Repost-Button anklicken. Anschließend ist es aus dem Profil entfernt.

Instagram Map: User können bald Standort teilen Zudem wurde auch bekannt, dass bald auch eine weitere Funktion namens Instagram-Map kommen. User können ihren Standort in einer Karte teilen, auf die auch die Follower zugreifen können. So kann man sehen, wo sich ein bestimmter User aufhält. Dieses Feature gibt es bereits seit Jahren auf der Messenger-App Snapchat.

User genervt von Repost-Button und Instagram-Map In den sozialen Medien beschweren sich die Nutzer darüber, dass sie immer wieder "unabsichtlich" am Repost-Button ankommen und sie dies zur Weißglut treiben würde. Die neue Funktion wird als "unnötig" und "nervig" betitelt. "Instagram, ich hasse deinen neuen Repost-Button. Ich klicke ständig darauf. Ich will es eigentlich gar nicht. Was passiert, wenn ich darauf klicke und es nicht merke? Was könnte ich am Ende reposten? Der Insta-Algorithmus ist echt übel, ich habe Angst", schreibt eine Userin auf X.