Knapp drei Millionen Menschen folgen der indonesischen Influencerin Lola Lahfah auf Instagram. Die 26-Jährige ist vor allem für ihren Lifestyle- und Beauty-Content bekannt. Doch nun müssen ihre Fans eine traurige Nachricht verkraften: Die junge Frau ist am 23. Jänner verstorben.

Wie CNN Indonesia berichtet, wurde Lula Lahfah gegen 18:44 Uhr tot in einer Wohnung in Süd-Jakarta aufgefunden. Berichten zufolge war die Influencerin zum Zeitpunkt ihres Todes krank. Lahfah wurde entdeckt, nachdem eine besorgte Haushaltshilfe das Sicherheitspersonal kontaktierte, weil niemand auf ihr Klopfen an derr Wohnungstür reagierte. Als das Sicherheitspersonal die Wohnung betrat, wurde die Content Creatorin tot auf dem Bett aufgefunden.

Die Beamten fanden Medikamente am Tatort, die jedoch "nicht missbräuchlich" eingenommen wurden. Insgesamt 15 Zeugen und Zeuginnen befragte die Polizei zum Ableben der 26-Jährigen, darunter auch Reza Oktovian, besser bekannt als Musiker Reza Arap, der der Freund der Influencerin war.

Laut Jakarta Globe wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen, jedoch ist eine genaue Todesursache bis dato unbekannt. Eine Autopsie soll nicht durchgeführt werden, da der Tod der Influencerin "nicht verdächtig" sei.