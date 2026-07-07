Am 6. Juli war im „ZDF Morgenmagazin“ („Moma“) ein besonders spannender Auftritt zu sehen: Die Berliner Rapperin Ikkimel performte ihren Song „Fußballmänner“ vor einem Live-Publikum. Doch dieses zeigte sich von der Show alles andere als begeistert. Auch im Netz wird die Künstlerin nun kritisiert.

Ikkimel bei „ZDF Morgenmagazin“ mit Fußball-Lied Vor ihrem Auftritt wird Melina Gaby Strauß, wie die Rapperin mit bürgerlichem Namen heißt, als eine der „umstrittensten Stimmen der deutschen Rap-Szene“ vorgestellt. Die Moderatoren Andreas Wunn und Philip Wortmann erklären weiter, dass sie nicht nur für „explizit provokative Texte“ steht, sondern auch als „große Feministin“ gefeiert wird, während ihr andere Personen „vulgären Männerhass“ unterstellen.

Im Croptop und Minirock strahlte die 29-Jährige mit einem Grinsen in die Kamera, während sie folgende Zeilen aus ihrem Lied „Fußballmänner“ rappte: Fußballmänner, alles Penner

Bierbauch, Bratwurst, leckerschmecker

Lattenkracher, Mertesacker

Tiki-Taka in nem Tanga In einer anderen Strophe rappt Strauß, die mehr als 2,2 Millionen Spotify-Hörer und Hörerinnen pro Monat hat: Ick bin Profi und mach' die Männer schwindelig

Heute intressiert mich nur, ob der Alte Single ist

Die Farbe seines Trikots passt perfekt zu mei'm Lippenstift

Mir geht einer ab (Mhh), wenn er in den Winkel trifft

Publikum von Auftritt irritiert Am Ende der Performance bedankt sich Ikkimel bei dem Publikum und sagt: „Guten Morgen, Moma“, während sie sich selbst das Lachen kaum verkneifen kann. Moderator Wunn sagt abschließend: „Liebe Fußballmänner, nicht beleidigt sein. Das ist Provokation und Kunst und trifft gerade so richtig einen Nerv bei der GenZ.“ Die „Moma“-Zuschauer und -Zuschauerinnen waren von der Show sichtlich irritiert. Manche blickten verdutzt in die Kamera, andere, wie der Mann, der zu Ikkimels Linken saß, verweigerte sogar, am Ende zu klatschen.

Kritik und Lob nach ZDF-Show Der Fernsehsender teilte Ausschnitte des Auftritts auf Instagram und schrieb dazu: „Wenn ich für meine Eltern DIE Perfomance hinlege.“ Die Kommentare spalten sich jedoch: Während es zahlreiche Kritik hagelt („Ist nur mir das peinlich? 🤦‍♀️😂“ oder „Das ist das Schlechteste, was ich seit langem gesehen und gehört habe“) feiern auch andere User und Userinnen Ikkimel als musikalischen Gast.

Sexismus-Debatte und Vorbildwirkung „Welche:r Manager:in hatte so guten Humor, dass beschlossen wurde “Ja, das passt zsm„? Aber: LIEBEN ALLES DARAN 😂😍“ oder „Okay GEZ, wir sind wieder quitt 🌹“ heißt es in der Kommentarspalte. Doch zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen weisen darauf hin, dass der Auftritt der 29-Jährigen eine Frechheit sei, immerhin waren Kinder im Publikum und die Rapperin sei kein „Vorbild“, das gefeiert werden sollte. Dazu schrieb eine Userin: „Ich finde es total amüsant wie die Leute (hauptsächlich Männer), die bei “Layla„ mitgegröhlt haben und alte frauenfeindliche Lieder und Bräuche verteidigen über Ikkimel schimpfen. Genau mein Humor.“