Megan Thee Stallion zählt am US-amerikanischen Rap-Himmel zu den bekanntesten weiblichen Artists. Die Musikerin ist vor allem für ihren Hit "Hot Girl Summer" aus dem Jahr 2019 oder ihr Feature beim Song "WAP" von Cardi B bekannt. Neben ihrer Rap-Karriere fasst sie auch in der Filmbranche immer mehr Fuß. So ist sie beispielsweise in der Show "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" mit Daniel Radcliffe zu sehen. Auch in dem Netflix-Hit "Roommates" ist die 31-jährige Texanerin in einer kleinen Rolle zu sehen. Kooperationen mit der Make-up-Marke NYX Cosmetics und auch ihre eigene Bademodenlinie dürfen bei der "Hiss"-Interpretin nicht fehlen.

Hat Megan Thee Stallion einen Freund? Dass neben ihrem großen Business noch Zeit für die Liebe blieb, ist schon fast bewundernswert. Doch über ein Jahr lang war die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Megan Jovon Ruth Pete heißt, mit dem NBA-Basketballspieler Klay Thompson liiert. In zahlreichen Interviews betonte sie, dass sie ihren Partner unendlich lieben und er sie auf Händen tragen würde. Doch nun ist alles aus zwischen den beiden, denn laut der Rapperin soll der Sportler sie betrogen haben.

Klay Thompson soll untreu gewesen sein In einer Instagram-Story vom 25. April schoss die Musikerin gegen ihren Ex-Partner und warf ihm vor, dass er ihr untreu war: "Fremdgehen, ich war bei deiner ganzen Familie und habe mit dir auf glückliches Pärchen gemacht ... aber dann hast du kalte Füße bekommen." In dem Statement schreibt sie weiter: "Ich hab dich während deiner ganzen schrecklichen Stimmungsschwankungen und deiner miesen Behandlung mir gegenüber während der Basketballsaison unterstützt, und jetzt weißt du nicht mehr, ob du überhaupt ‚monogam‘ sein kannst????“, fuhr sie fort. „Alter, ich brauche nach dieser Sache echt mal eine Auszeit … tschüss ihr alle.“

Gegenüber TMZ ließ die Rapperin über einen Sprecher verlautbaren: "Ich habe mich entschieden, meine Beziehung mit Klay zu beenden. Vertrauen, Treue und Respekt sind für mich in einer Beziehung unverzichtbar, und wenn diese Werte auf dem Spiel stehen, gibt es keinen wirklichen Weg nach vorne. Ich nutze diese Zeit, um mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und mit innerem Frieden und Klarheit in die Zukunft zu blicken."

Netz erschüttert von Trennung Die Fans zeigten sich im Netz von den Trennungs-News schockiert. Erst im Juli 2025 machte das Pärchen die Beziehung publik, seitdem war Pete auch mit der Familie ihres Partners sehr verbunden. Zum Erntedankfest im November desselben Jahres bekochte sie seine ganze Familie und teilte dies stolz in den sozialen Medien. Der Zusammenhalt ist für die Musikerin wichtig, da sie bereits mit Anfang 30 keine Eltern mehr hat.

Während ihr Vater bereits im Jahr 2011 verstarb, als die Künstlerin erst 15 war, verlor auch ihre Mutter 2019 den Kampf gegen den Krebs.

Im Netz wird die Trennung heiß diskutiert. Fans der Musikerin fragen sich, wie ihr Thompson es antun konnte, ihr fremdzugehen und die Beziehung zu "ruinieren". In den aozialen Medien liest man Reaktionen wie: " Der Typ hatte alles und hat’s für lau hingeschmissen. Wie kann man bitteschön mit MEGAN THEE STALLION zusammen sein und fremdgehen."

"Wenn eine Frau wie Megan betrogen wird, was bedeutet das für den Rest von uns?"

"Ich bin schwul und ich würde Megan Thee Stallion niemals betrügen." Einige Nutzer und Nutzerinnen scherzten im Netz, dass sie ihre Beziehung zu ihren Partnern beenden werden, um Solidarität zu zeigen.