"Zermürbende Musikindustrie": Megan Thee Stallion will Auszeit nehmen

Eine Jury in Los Angeles befand Lanez im Dezember für schuldig, Megan Thee Stallion im Juli 2020 in die Füße geschossen zu haben. Mitte Juni soll laut Staatsanwaltschaft das Strafmaß für den Rapper verkündet werden. Im April schrieb die Rapperin in einem Beitrag für das US-Magazin "Elle" über den Vorfall und über den Hass, der ihr von vielen entgegenschlug, als sie Lanez beschuldigte.