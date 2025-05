Ein altbekannter TikTok- Trend wurde in neuer Form wiederbelebt und kassiert ordentlich Kritik .

Eiskaltes Wasser auf Hunde geschüttet

Die ursprüngliche "Ice Bucket Challenge" aus dem Jahr 2014 hatte das Ziel, Spenden für die ALS-Forschung zu sammeln. In einer Neuauflage wollte die University of South Carolina Anfang 2025 mit der #speakyourmindchallenge das Bewusstsein für mentale Gesundheit stärken. Teilnehmer sollten sich selbst mit Wasser übergießen und dies auf Social Media teilen. Doch stattdessen wurde die Challenge abgewandelt und Nutzer begannen, ihre Hunde mit eiskaltem Wasser zu übergießen, was unter dem Hashtag #barkyourmindchallenge viral ging.