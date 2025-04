Eine US-amerikanische Studie der Universität Stanford zeigte vor kurzem, dass Musik hören beim Arbeiten oder Lernen uns dabei helfen kann, uns besser zu motivieren oder zu konzentrieren. Doch eine neue Studie der Ohio State University, University of Illinois Chicago und der Hong Kong Polytechnic University zeigt, dass das nicht immer der Fall ist – vor allem im Job!

Die Forschenden haben mit ihrer Untersuchung aufgezeigt, dass die Musik, die beispielsweise in einem Café oder Restaurant zu hören ist, die Stimmung der Angestellten beeinflussen kann. Lieder, die beispielsweise der Chef als angenehm und motivierend empfindet, kann für seine Mitarbeiter ein Albtraum sein.

Das erklärte auch die Hauptautorin der Studie, Kathleen Keeler von der Ohio State University, in einer Presseaussendung: "In einem meiner ersten Jobs arbeitete ich als Rezeptionistin in einem Fitnessstudio, wo ich jeden Morgen die Musikanlage einschalten musste. (...) Während die Kunden sich über die Playlist freuten, die immer die Top-Hits des Tages enthielt, haben meine Kollegen und ich uns ständig darüber beschwert. Diese Erfahrung hat bei mir und meinen Mitautoren eine Frage ausgelöst: Ist Musik, die das Kundenerlebnis steigert, auch gut für die Mitarbeiter?"