Studie: "Versetzt" die Gen Z häufiger ihre Arbeitgeber?

Die Studienergebnisse zeigen, dass sich Personen, die der Gen Z angehören, ihr eigenes Wohlbefinden mehr priorisieren , als ihren Job. So würde die Gen Z laut den Forschern "mutige Strategien" ausklügeln, um Flexibilität und ihre persönlichen Ziele in den Vordergrund zu stellen. Das zeigt sich auch deutlich in den Untersuchungsergebnissen: Jeder dritte Arbeitnehmer der Generation Z (34 Prozent) hat laut Studie schon einmal ein Jobangebot angenommen, ist aber nicht zum ersten Arbeitstag erschienen.

Gen Z als Vorreiter von "Job-Trends"?

"Overemployment": 41 Prozent der Gen Z übten laut den Studienergebnissen mehrere Jobs gleichzeitig aus, ohne einen Arbeitgeber darüber zu informieren. Verglichen dazu haben das nur 34 Prozent der Millennials, 13 Prozent der Gen X und sieben Prozent der Boomer gemacht.

"Coffee Badging" : 44 Prozent der Generation Z gaben an, dass sie schon einmal nur ins Büro gekommen sind, um gesehen zu werden oder sich einen Kaffee zu holen. Danach haben sie wieder ins Homeoffice gewechselt. Das haben auch 35 Prozent der Millennials, 19 Prozent der Generation X und 14 Prozent der Baby Boomer bereits getan.

"Quiet vacationing": 39 Prozent der Generation Z gaben an, dass sie sich heimlich freigenommen haben, ohne ihre Chefs oder ihr Team zu informieren. Das war auch schon einmal bei 26 Prozent der Millennials, 16 Prozent der Generation X und 16 Prozent der Baby Boomer der Fall.

Interessant: Immer mehr Unternehmen wollen ihre Arbeitnehmer zurück in die Büros holen und Homeoffice einschränken. Vor allem Gen Z ist Flexibilität im Job wichtig: 40 Prozent gaben deshalb an, dass sie ins Büro zurückkehren, aber so schnell wie möglich einen neuen Job finden würden. Zudem gaben nur zwei Prozent der Gen-Z-Befragten an, dass sie ihre Arbeit sofort kündigen würden, wenn es keine Homeoffice-Option mehr gäbe.