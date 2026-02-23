Am Freitag gegen 16:30 Uhr erlebten die Gäste eines der bekanntesten Traditionslokale der Stadt sowie vorbeischlendernde Passanten eine außergewöhnliche Darbietung: Eine Gruppe junge Männer in Anzughose, weißem Hemd, Hosenträgern und Fliege erscheint plötzlich vor dem "Schwarzen Kameel" und startet eine Tanzeinlage.

Der Grund für den Flashmob mitten im 1. Bezirk Wiens: Der Protagonist der Tanztruppe möchte um die Hand seiner Partnerin anhalten, die mit ihren Freundinnen ihren 30. Geburtstag im Schanigarten des Kult-Restaurants feiert.

Heiratsantrag vor dem "Schwarzen Kameel" in Wien Ein Video des Antrags wurde auf den Social-Media-Kanälen der Heute-Zeitung veröffentlicht. Auf Instagram hat das Reel bereits über eine halbe Million Aufrufe gesammelt. Darin ist zu sehen, wie zunächst der ikonische Striptease-Song "Pony" von Ginuwine aus den Lautsprechern ertönt. Für wenig Sekunden lässt der Protagonist seinen freien Oberkörper aufblitzen. Wie er selbst sagt, um seine Angebetete damit bewusst auf eine falsche Fährte zu locken.

Seine Freunde assistieren beim raschen Outfitwechsel: Das lässige weiße T-Shirt weicht einem eleganten Hemd. Es folgte eine einstudierte Choreografie mit eingebauten Liegestützen, begleitet von Bruno Mars' Hit "Marry You". Spätestens jetzt dürfte der Auserwählten klar sein, worauf es hinausläuft. Schließlich gilt das Lied weltweit als einer der beliebtesten Heiratsantrags-Hymnen.

Roter Teppich, Outfitwechsel und Heirats-Banner Zwei Männer positionieren anschließend einen dunklen Vorhang vor dem Tisch mit der Frauenrunde. Dahinter wird in Windeseile ein roter Teppich ausgerollt, ein Banner mit den Worten "Marry me" in die Höhe gehalten und der Antragsteller streift sich Sakko und Anzugschuhe über – alles innerhalb weniger Sekunden. Anschließend tritt er vor seine Partnerin, geht mit einem Ring in der Hand auf die Knie und stellt die Frage aller Fragen. Unter tosendem Applaus sagt sie Ja und das Paar fällt sich überwältigt in die Arme.

Die Heute berichtet, dass sich die frisch Verlobten vor rund sechs Jahren während des Medizinstudiums kennengelernt haben. Der 30-jährige Assistenzarzt für Augenheilkunde erzählt der Zeitung, dass er schon länger darüber nachgedacht habe, wann und wie er um die Hand seiner Partnerin Cassandra anhalten könnte:

"Ich spiele schon sehr lange mit dem Heiratsgedanken, und ihr 30. Geburtstag war einfach die perfekte Gelegenheit für diesen Flashmob, ohne dass sie vorher Verdacht schöpft."