Eigentlich wollte Influencerin Crista Dettelis am schönsten Tag ihres Lebens das 40 Jahre alte Brautkleid ihrer Mutter und den 75 Jahre alte Schleier mit Verzierungen ihrer Oma tragen. Doch ihre Pläne wurden zunichtegemacht, als die wertvollen Erbstücke gestohlen wurden. Über Social Media versucht sie nun, neue Hinweise zu bekommen und den Dieb zu fassen.

Erbstücke von Mutter und Oma aus Postraum gestohlen Am 31. Jänner veröffentlichte Dettelis ein Video auf Instagram, in dem sie bekannt gab, dass sie das Kleid ihrer Mutter an ihrem Hochzeitstag getragen hätte, es jedoch aus dem Postraum ihres Gebäudes gestohlen wurde. Der Diebstahl soll sich am 27. Jänner um ein Uhr morgens ereignet haben. Laut der 36-Jährigen soll ein Bewohner die wertvollen Kleidungsstücke gestohlen haben. Ihr Video wurde mehr als 1,4 Millionen Mal angesehen.

Mutter schickte Kleid und Kopfbedeckung aus Griechenland In einem weiteren Video erklärte die Content Creatorin: "Es war nicht irgendein Kleid. Es war das 40 Jahre alte Hochzeitskleid meiner Mutter, in dem sie meinen Vater geheiratet hat. Und dazu kam noch der 75 Jahre alte Kopfschmuck meiner Großmutter🥺." Laut der Braut in spe habe ihre Mutter beide Erbstücke per Post geschickt, damit Dettelis diese bei der standesamtlichen Trauung in den USA vor ihrer Hochzeit in Griechenland tragen kann. Besonders bitter: Das Paket soll nicht in ein Schließfach abgelegt worden sein, was die Entwendung aus dem Postraum erleichtert habe.

Trotz Videobeweis: Keine Hilfe von Hausverwaltung Die Influencerin mit mehr als 35.400 Fans auf Instagram soll laut eigenen Angaben in einem teuren Wohnbau in Las Vegas hausen, für den sie 3.000 bis 4.000 US-Dollar (2.500 bis 3.300 Euro) im Monat zahlen würde. "Dutzende von Bewohnern haben in den letzten Monaten fehlende Lieferungen gemeldet", erklärte die 36-Jährige weiter. " (...) und es wurde NICHTS unternommen, um dies zu verhindern. Und ein Dieb darf weiterhin hier wohnen, während den Bewohnern gesagt wird: 'Wir können nichts tun.'" Für die verzweifelte Frau seien die Gegenstände von "unbezahlbarem" und "unersetzbarem" Wert.

Follower helfen bei Brautkleid-Suche Am 4. Februar postete Dittelis, dass ihr unglaublich viele Menschen bei der Suche nach den Familienerbstücken helfen möchten: "Besitzer von Pfandhäusern und Vintage-Läden schicken mir Screenshots. Fremde durchsuchen Facebook Marketplace und eBay nach Angeboten. Anwälte melden sich um Rat", schrieb die Content Creatorin weiter. Sechs Tage später verkündete sie, dass ihre Geschichte von mehreren Fernsehsendern im TV ausgestrahlt wurde, um noch mehr Reichweite und Aufmerksamkeit für den Diebstahl zu generieren.

Brautmoden-Geschäft sponsert Designerkleid "Bis heute wurde das Kleid nicht wiedergefunden. Ich warte immer noch darauf, dass die Strafverfolgungsbehörden das Filmmaterial des Gebäudes beschaffen. Eine Vorladung für das Überwachungsmaterial wird eingereicht, und es findet eine Untersuchung statt", berichtete Crista Dettelis weiter.