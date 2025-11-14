So schmeckt's in den besten Gasthäusern Wiens
Essen, Getränke, Service und Ambiente: Welche sind die besten Gasthäuser in Wien 2026?
von Herbert Hacker
Mithilfe einer Fach- und einer Publikumsjury haben wir die 10 besten Gasthäuser Wiens für "Aufgetischt" zusammengetragen. Erreichten mehrere Lokale die gleiche Punktezahl, kann es vorkommen, dass sie ex aequo auf dem gleichen Platz liegen.
Platz 5: Plachutta zur Oper
Bewertung gesamt: 92 von 100 Punkten
Mario Plachutta zählt zu den erfolgreichsten Gastronomen des Landes. In Sachen Rindfleisch gilt er als ungekrönter König, seine Lokal-Kette ist mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Hier direkt bei der Oper spielen aber nicht nur die verschiedenen, im Kupferkessel servierten Rindfleischgerichte die Hauptrolle, sondern auch das Wiener Schnitzel. Und das kommt hier perfekt zu Tisch, mit Kalbfleisch natürlich und einer wunderschön welligen Panier. Die Lage könnte besser nicht sein, die Einrichtung drinnen mit viel hellem Holz entspricht einer modernen Interpretation eines Wiener Wirtshauses und im Sommer ist der Garten vor dem Lokal so gut wie immer voll.
45 von 50
14 von 15
8 von 10
25 von 25
Wien 1, Walfischgasse 5–7
Platz 5: Gasthaus Jagetsberger
Bewertung gesamt: 92 von 100 Punkten
Manuel Jagetsberger und Anna Pawlik haben aus dem unscheinbaren Vorstadtwirtshaus in der Märzstraße ein Beisl-Juwel der Extraklasse gemacht. Und das liegt vor allem an der subtil kreativen Küche, die weit mehr ist als die übliche Wiener Beislküche. Hier wird leidenschaftlich gut gekocht, kreativ ebenso wie klassisch wienerisch, küchentechnisch auf hohem Niveau. Die Gerichte kommen in einer erstaunlichen Qualität zu Tisch, bis hin zu den Nachspeisen. Eine Küche, die man in dem ansonsten unspektakulären Wirtshaus nicht erwarten würde. Auch die Weinauswahl mit einigen Weinen abseits des Mainstreams überzeugt, der Service ist überaus freundlich.
46 von 50
14 von 15
10 von 10
22 von 25
Wien 15, Märzstraße 87
Platz 5: Zum Bretschneider
Bewertung gesamt: 92 von 100 Punkten
Eine der gelungensten Beisl-Übernahmen der jüngsten Zeit. Aus dem alten „Gasthaus Stafler“ ist das „Bretschneider“ geworden. Die Gastro-Profis Jürgen Sattler und Klaus Silberbauer haben wenig an der Einrichtung aus den 1950er-Jahren geändert und bieten jetzt eine hoch erfreuliche Beisl-Küche mit Gerichten wie Altwiener Backfleisch, Saumeisen, Cordon bleu (mit Bergkäse und Beinschinken) und einem nicht wienerischen Beuschl mit lediglich Herz und Zunge, grob geschnitten. Ein altes, burgenländisches Familienrezept. Und dann ist da noch die Weinkarte, erfrischend modern mit Weinen, die nicht nur aus der Mainstream-Ecke kommen. Ein Beisl, wie es sein soll.
45 von 50
14 von 15
8 von 10
25 von 25
Wien 12, Ehrenfelsgasse 4
Platz 4: Schreiners Gastwirtschaft
Bewertung gesamt: 94 von 100 Punkten
Ein Paradewirtshaus mit schönen Gaststuben mit Holzvertäfelung, alter Schank und Terrazzoboden. Und dazu eine Küche, die zwar in der klassischen österreichischen Wirtshausküche ihre Wurzeln hat, im Laufe der Zeit aber durch mediterrane Einflüsse stark erweitert wurde. Eine exzellente Küche mit Fantasie von stets hoher Qualität mit ausgesuchten Top-Produkten, die Kräuter kommen aus dem eigenen Garten. Hinzu kommt noch eine gute Wein- und Spirituosenauswahl. Die Familie Schreiner hat hier über all die Jahre eine grüne Wohlfühloase mitten in der Stadt geschaffen. Und man kann hier sogar wohnen, die Schreiners haben besonders hübsche Zimmer mit Blick auf den Garten.
42 von 50
14 von 15
9 von 10
25 von 25
Wien 7, Westbahnstraße 42
Platz 4: Grünauer
Bewertung gesamt: 94 von 100 Punkten
Christian Grünauer und seine Frau Katja führen heute in dritter Generation diese bekannte Beisl-Ikone so, als hätte sich nie etwas verändert. Und das ist insofern bemerkenswert, da dieses stets ausreservierte Wirtshaus schon in den frühen 1990er-Jahren zu einem echten Kult-Beisl geworden ist. Es sind Gerichte wie Frühlingsrolle von der Blunzen, Spanferkelleber oder Lammbeuschel, die hier in perfekter Qualität aus der Küche kommen. Aber auch die Weinauswahl war hier immer schon weit besser als in irgendeinem Beisl ums Eck. Und ist es nach wie vor. Grandiose Wirtshausküche mit großartigen Weinen, diesem Motto ist man mit erstaunlicher Kontinuität bis heute treu geblieben.
48 von 50
15 von 15
9 von 10
22 von 25
Wien 7, Hermanngasse 32
Platz 3: Restaurant Eckel
Bewertung gesamt: 95 von 100 Punkten
Der Gastgarten ist einer der schönsten Wiens, die Küche mit vielen Klassikern ein Idealfall an Kontinuität. Seit 2012 führt Christine Mueller-Zarl gemeinsam mit ihrer Familie in vierter Generation den Betrieb, im Wesentlichen hat sich aber wenig verändert. Und das ist gut so denn der Hummer-Cocktail ist so köstlich wie eh und je und auch das Kalbsbutterschnitzel ist nach wie vor konkurrenzlos. Herausragend ist auch die Weinkarte, in der man immer wieder auch ganz große Kaliber, darunter auch ältere Jahrgänge, zu bemerkenswert günstigen Preisen findet. Ein über Jahrzehnte unveränderter Gasthaus-Glücksfall und so etwas Ähnliches wie das Lieblingsgasthaus der Döblinger.
47 von 50
15 von 15
9 von 10
24 von 25
1190 Wien, Sieveringer Straße 46
Platz 3: Appiano das Gasthaus
Bewertung gesamt: 95 von 100 Punkten
Hannes Pruscha erwarb 2006 das ehemalige „Schottenbeisl“ und leitete damit eine neue Ära ein. Und auch wenn man bei dem Namen vielleicht an ein italienisches Lokal denkt, das „Appiano“ ist schon rein optisch ein echtes Wiener Wirtshaus. Seither wird dort eine gehobene Wirtshausküche mit kreativen Ideen geboten. Und so finden sich Gerichte auf der Karte wie gebackene Bio-Schweinsfledermaus mit Erdäpfel-Rucola-Salat oder gekochtes, ausgelöstes Beinfleisch vom Alpenrind mit Wurzelgemüse. Das Beisljuwel „Appiano“ zählt heute zu den beliebtesten Gasthäusern der Stadt und wird unter anderem auch nicht selten von heimischer Polit-Prominenz aufgesucht.
47 von 50
14 von 15
10 von 10
24 von 25
Wien 1, Schottenbastei 4
Platz 2: Reznicek
Bewertung gesamt: 96 von 100 Punkten
Das „Reznicek“ wurde vor einigen Jahren von Sommelier Simon Schubert und Küchenchef Julian Lechner übernommen. Die beiden arbeiteten davor u. a. im „Mraz & Sohn“ und im „Aend“. Sie ließen die Einrichtung behutsam modernisieren, mit alter Schank und schöner Glastrennwand, mit neuer Beleuchtung und neuem Mobiliar. Herausgekommen ist ein Vorzeige-Beisl im Grenzland zwischen alt und neu, und genau das macht den Charme aus. Das Cordon bleu mit würzigem Bergkäse und Schinken ist zum Hausklassiker geworden, andere Gerichte wurden neu interpretiert, manches kreativ erarbeitet. Und die Weinauswahl war hier sowieso von Anfang an vorbildlich. So geht Wirtshaus von morgen.
48 von 50
15 von 15
9 von 10
24 von 25
Wien 9, Reznicekgasse 10
Platz 2: Pichlmaiers zum Herkner
Bewertung gesamt: 96 von 100 Punkten
Seit 2010 wird dieses Paradewirtshaus von Martin Pichlmaier (zuvor „Fabios“ und „Shiki“) und seiner Frau Christiane geführt und präsentiert sich seither mit schicken Möbeln, alten Versatzstücken und Innenhofterrassen auf zwei Ebenen. Herausragend ist aber vor allem die Küchenleistung mit kreativer, aber auch klassischer und in jeder Hinsicht gekonnt zubereiteter Wiener Küche. Wo einst der legendäre Koch und Wirt Heinz Herkner zu einer Ikone der Wiener Küche aufgestiegen ist, findet man heute ein Vorstadt-Gasthaus der Extraklasse. Hoher Qualitätsstandard in jeder Hinsicht, bis hin zur Käseauswahl, denn die stammt von der sagenhaften Schweizer Käserei „Jumi“.
47 von 50
15 von 15
10 von 10
24 von 25
Wien 17, Dornbacher Straße 123
Platz 1: Gasthaus Stern
Bewertung gesamt: 97 von 100 Punkten
Jahrelang wurde in dem Simmeringer Beisl besonders gut gekocht. Vor rund einem Jahr kam dann Spitzenkoch Peter Zinter und legte noch einen drauf. Er sorgte für grandiose Gerichte wie Kalbsfußsulz mit Paradeiservinaigrette, Champagner-Kutteln mit Calvados und tolle Wildspezialitäten. Kurz vor Redaktionsschluss wurde allerdings bekannt, dass sich Zinter als Küchenchef zurückgezogen hat. Das vorliegende Voting bezieht sich aber auf die Zeit, in der er in der Küche stand und ist damit eine Würdigung seiner Ära. Laut Wirt Christian Werner wird ein neuer Küchenchef gesucht, Zinters Team aber bleibt. Unverändert auch die sagenhafte Weinauswahl – von Mouton Rothschild abwärts.
49 von 50
15 von 15
9 von 10
24 von 25
Wien 11, Braunhubergasse 6
