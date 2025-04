Hausschwein auf A63: Polizei sperrte Autobahn für Rettungsaktion

Am 1. April ging bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern ein Anruf eines Verkehrsteilnehmers ein, der ausdrücklich betonte, dass es sich hierbei um "keinen Aprilscherz" handle. Wie einem SWR-Bericht zu entnehmen ist, will der Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Winnweiler und Göllheim ein Hausschwein am Wildzaun direkt an der Autobahn A63 entdeckt haben.